Kako so mesto, ki ima več mačk kot prebivalcev, rešili pred propadom #video

"Mesto, ki umira," je bil nekoč vzdevek mesteca Civita di Bagnoregio, dobrih sto kilometrov severno od Rima. Ubijala ga je predvsem narava – leži namreč na plazovitem območju, kjer stene iz tufa stojijo na nestabilni podlagi in se skozi leta neprestano krušijo in rušijo.

Foto: Getty Images

Civita je bilo nekoč veliko večje mesto, a je zaradi plazov, s katerimi so zgradbe grmele v dolino, postalo le mestece. Večina prebivalstva se je sčasoma preselila v sosednje naselje Bagnoregio, ki se ga je Civita nekoč držal, nato pa ju je v 18. stoletju ločil plaz.

Zdaj sta Civita di Bagnoregio in Bagnoregio povezana s 366 metrov dolgo brvjo, ki prečka kanjon med mestoma in ki je v zadnjih letih zaradi svoje fotogeničnosti postala izjemno priljubljena pri turistih.

Foto: Getty Images

A turistov v te kraje ni pripeljala brv, temveč izjemno prekanjena marketinška akcija. Kot piše CNN, se je leta 2013 takratnemu županu Bagnoregia Francescu Bigiottiju utrnila zamisel, kako bi lahko v mesto, ki je bilo praktično izpraznjeno, pritegnili turiste: odločil se je, da bodo vsakomur, ki se bo hotel sprehoditi po brvi in si ogledati Civita, zaračunali vstopnino.

Vstopnina turistov ni odgnala, ampak jih je pritegnila

Mestni svetniki so nasprotovali, prepričani so bili, da zaračunavanje vstopnine nikakor ne more pritegniti turistov. A Bigiotti je imel prav: s tem, ko je bilo treba za vstop v zapuščeno mesto plačati simbolično vstopnino v višini evra in pol, si ga je nenadoma želelo videti več turistov.

Foto: Getty Images

"Ko je o naši potezi poročala ena od glavnih italijanskih televizij, so začeli prihajati ljudje. Nato je prispevek posnela še francoska TV-postaja in prihajati je začelo še več ljudi," je nekdanji župan pojasnil za CNN, "očitno ljudje stvari bolj cenijo, če plačajo zanje."

In res: leta 2009 je mestece Civita s širšo okolico vred obiskalo 40 tisoč ljudi, leta 2018 so jih v samem mestu našteli milijon, med njimi polovico Italijanov in polovico drugih narodnosti.

12 prebivalcev in 20 mačk

Zdaj v Civita di Bagnoregio nedvomno doživljajo čezmerni turizem, ta kraj namreč obišče tudi do 15 tisoč turistov, sicer pa ima naseljenih pičlih 12 prebivalcev (in okoli 20 mačk).

Foto: Getty Images

In čeprav je gneča včasih neznosna, prebivalci ugotavljajo, da jim turisti prinašajo več koristi kot nevšečnosti. Vstopnina v mesto, ki so jo leta 2015 povišali na tri evre, leta 2018 pa na pet evrov, predstavlja pomemben dohodek, s katerim so obnovili lokalno infrastrukturo. Še več, domačinom na ta račun ni več treba plačevati občinskih dajatev.

Foto: Getty Images

"Še pomembnejše pa je, da je rast prihodov turistov pospešila gospodarstvo," je za CNN še povedal Bigiotti, "odprla se je vrsta turističnih nastanitev in gostinskih lokalov, skupno se je v Bagnoregiu lani odprlo 400 novih podjetij, stopnja nezaposlenosti pa je z desetih odstotkov, kolikor je znašala pred desetletjem, padla na le en odstotek."

Oglejte si še: