Kaj vse lahko počnete v Rimskih Toplicah #video

Stari Rimljani so nam zapustili množico modrih rekov in pregovorov. Eden najbolj znanih je "mens sana in corpore sano", kar pomeni "zdrav duh v zdravem telesu". V Rimskih termah lahko doživite pravi rimski raj in se vrnete k bistvenemu: pomirjujoči naravi, zdravju, dobremu počutju in sprostitvi. Termalna voda v termah je ena najbogatejših in najbolj zdravilnih v Sloveniji. Dokazano pomaga pri zdravljenju različnih ortopedskih in revmatoloških obolenj. Odlična lega v dolini z neokrnjenimi gozdovi pa blagodejno vpliva na kronična obolenja dihal.

Okolica skriva zanimive izletniške točke

Kakšne avanture si lahko privoščimo v krajih ob Savinji. Rimske terme so bile izhodišče ekipe Planet TV za odkrivanje številnih zanimivih izletniških točk, ki jih skrivajo Rimske Toplice z okolico.

"Dejstvo je, da si želimo, da gostje spoznajo tudi okolico. Veliko jih napotimo na Aškerčevo domačijo, kjer spoznajo, kako se prideluje sir in zgodovino Aškerčeve domačije," pove Evelin Krajnc, vodja prodaje in marketinga Rimske terme.

In prav ta je naša prva postojanka. Le dve minuti z avtomobilom potrebujemo od Rimskih term. Ko prispemo do posestva, pogled najprej pritegne več kot 500 let stara hiša.

"Marija ni veverica, ki bi skakala po drevesih in se prikazovala ljudem"

Za to, da je dediščina pesnika balad in romanc Antona Aškerca tako ohranjena, skrbijo njegovi sorodniki. Prapranečak Matjaž Aškerc o njem pove marsikatero zgodbo. "V Šmarju pri Jelšah so ljudje želeli ob gozdu postaviti kapelo, ker naj bi se tam prikazovala Marija. Aškerc jim je s prižnice povedal, da Marija ni veverica, ki bi skakala po drevesih in se prikazovala ljudem," pravi Matjaž Aškerc z domačije Antona Aškerca.

Pot nas je vodila do družine Šolar, katere medeno pravljico krojijo čebele.

"Čebelarimo na sedmih lokacijah s približno 130 panji. V naše čebelarstvo se je vključila tudi mlada družina," razkriva čebelarski mojster Franc Šolar.

Skupaj so poskrbeli tudi za razvoj apiturizma. V prvem prostoru čebelnjaka tako nudijo medene masaže.