Je to rešitev, kako v parkih zagotoviti primerno razdaljo med ljudmi? #video

Prijetne temperature in nekoliko nižje številke potrjenih okužb s koronavirusom v New Yorku so v zadnjih dneh na plano privabile precej ljudi. Mnogi so se odpravili v mestne parke, da bi se tam nadihali svežega zraka, naužili sonca in nagledali zelenja, pa tudi, da bi se družili med sabo.

Ostani v svojem krogu

Sicer še naprej veljajo priporočila, da naj Newyorčani ostanejo doma, če je le mogoče, v javnosti nosijo maske in pazijo na medsebojno razdaljo. To poskušajo v parku Domino v newyorškem okrožju Brooklyn zagotoviti tako, da so na zelenico zarisali kroge, v katerih naj bi se obiskovalci parka zadrževali.

Park Domino je sicer v zasebni lasti in ga ne upravljajo mestne oblasti, zato podobnega ukrepa v drugih newyorških parkih (še) niso uvedli.

