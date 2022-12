Izola vabi na Ledeni otok

Oglasno sporočilo

Izola – nekdanje ribiško mestece, kjer na vsakem koraku začutite domačnost – vabi, da jo obiščete. Izberite med pestrim zimskim dogajanjem na Ledenem otoku, atraktivnimi doživetji in odlično kulinariko. Tudi jasna zimska jutra s pogledom na Alpe so nepozabna …

Foto: Kontent.si

Obiščite Ledeni otok in doživite zimsko pravljico ob morju

Če iščete zabavo in sprostitev tik ob morju, se odpravite v središče Izole, kjer se v parku Pietro Coppo odvija prava zimska pravljica z drsališčem, bogatim spremljevalnim programom in dišečo ponudbo dobrot v ledenih hiškah.

Navdušenci nad drsanjem se lahko na drsališču zabavate vsak dan razen v primeru dežja. Nič za to, če nimate drsalk; tako drsalke kot tudi pripomočke za drsanje lahko najamete na prizorišču. Ob koncih tedna lahko izbirate med bogatim koncertnim programom, ob nedeljah popoldan pa bodo nad gledališkimi predstavami še posebej navdušeni vaši najmlajši. Doživite zimske dni v umirjenem ambientu Ledenega otoka, kjer ne manjka radosti in prazničnega vzdušja.

In še super novička za vse, ki pridete v Izolo v času Ledenega otoka, ki traja vse do 22. januarja: na parkirišču Argo je na voljo brezplačno parkiranje.

Ledeni otok pa ni samo prostor zabave, temveč tudi dobrodelnosti. Bodite del te in prispevajte svojo donacijo v Hladilnik toplega srca. Prispevke, ki so namenjeni otrokom iz socialno šibkih družin, se v dobrodelni akciji zbira ves december, oddate pa jih lahko v času obratovanja drsališča.

Foto: Branko Furlanič

Obisk Dedka Mraza in skok v novo leto

Že res, da ima Dedek Mraz zelo rad sneg, a Izola mu je tako zelo pri srcu, da se bo 30. decembra ob 18.00 ustavil tudi tam. Razveselite svoje najmlajše s srečanjem z njim, nato pa se prepustite zabavi s skupino Čuki. Odštevanje do novega leta bo potekalo ob rock uspešnicah skupine Bon Jovi tribute, da boste v 2023 zaplesali, pa bodo poskrbeli Lisjaki. Zabava ob odličnem koncertu na prizorišču ob morju vas bo pričakala tudi na prvi dan novega leta, ko boste lahko prepevali z legendo primorske glasbene scene Tuliom Furlaničem in skupino Kamnolomi.

Izberite svoje izolsko doživetje

Poleg zabave na Ledenem otoku se med bivanjem v Izoli podajte še na eno izmed izolskih doživetij. Svoje mesto v Izoli najdete vsi raziskovalci, ljubitelji kulturne dediščine in aktivnih počitnic. Le odločiti se morate, kako boste preživeli zimske dni. Spoznajte izolsko mestno jedro in podeželje na način, ki se vam bo za vedno vtisnil v spomin: raziskujte znamenitosti s skrivnostnežem, ki vas bo popeljal do odkritja Pozabljene izolske skrivnosti, in pokukajte v preteklost nekdanjega otoškega mesta v muzeju Izolana – hiša morja. Ko boste odkrili vse skrite kotičke mesta, se podajte na slikovito podeželje in se z domačinko odpravite na izlet na kaštelir.

Foto: Dragan Zlatanovič

Izolana – hišo morja, ki je prava zakladnica morskih skrivnosti. Prepustite se pripovedim prek foto- in videomateriala, spoznajte kar 35 ladijskih modelov in čisto pravo ribiško barko, oglejte si 3D-maketo s projekcijo, ki priča o Izoli danes in nekoč, interaktivni zemljevid Parenzane, naučite se ribiških vozlov ali se preizkusite v digitalnem lovljenju rib. Brez dvoma bodo interaktivne vsebine navdušile predvsem vaše najmlajše, medtem ko boste starši vsaj za trenutek zaplavali med nostalgične spomine iz časa Delamarisa.

Celoten december imate v času odprtja Izolane ob koncih tedna možnost, da si v izolskem muzeju ogledate tudi fotografsko razstavo 3,65 dni spominov, ki so jo poleg fotografov s svojimi deli oblikovali tudi sledilci na družbenih omrežjih Visit Izola.

Foto: Luka Kaše, Riiba

Privoščite si kulinarično razvajanje

Po drsanju ali raziskovanju se vedno prileže odlična hrana! Razvajajte se s svežimi mediteranskimi okusi, kjer kraljujeta predvsem riba in seveda dobra vinska spremljava. Na svoj račun boste prišli tudi ljubitelji mesnih jedi ali klasik, kot so testenine in rižote. Za tiste, ki bi si radi privoščili pravo kulinarično avanturo, pa je neizogiben obisk restavracij z Michelinovim priporočilom. Ste vedeli, da imajo v Izoli kar dve?

Foto: Nina Petelin

V Restavraciji hotela Marina ob izolskem mandraču boste doživeli kulinariko po principu iz morja na krožnik, saj so kulinarične mojstrovine chefa Ivice Evačiča - Iveka zaznamovane predvsem z ribo in morskimi sadeži. Vaš potep po podeželju pa končajte z obiskom Hiše Torkla, kjer vas bodo očarale dobrote z žara, ki jih bo pred vami pripravil chef Sebastijan Kovačič.

Raziščite eno-gastronomsko ponudbo Izole in izberite svojo kulinarično postojanko.

