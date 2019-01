Hostel, ki so ga uredili v starem boeingu #foto #video

Iz letala boeing 747, ki je odslužilo svojemu prvotnemu namenu, so pred več kot desetimi leti odstranili 450 potniških sedežev, namesto njih pa so namestili postelje. Nekdanje plovilo so namreč spremenili v hostel, ki največ udobja ponuja v pilotski kabini.

Foto: Cover Images

Boeing 747, ki je na stockholmskem letališču več let stal neuporabljen, že od leta 2009 spet sprejema goste, vendar ne več za polet, temveč za prenočitev. Letalo so za družbo Singapore Airlines izdelali leta 1976, svoje aktivne dni v zraku pa je končalo leta 2002. Šest let pozneje so začeli njegovo preobrazbo.

Foto: Cover Images

Staro notranjo opremo so razstavili, odstranili so 450 potniških stolov, letalo pa pobarvali in opremili z vsem, kar je za delovanje hostla potrebno. Jumbo Stay, kot se imenuje hostel na letališču Stockholm Arlanda, ima 33 sob v treh različnih kategorijah.

Sobe so od eno- do triposteljne in skupinske, največ udobja pa ponuja tista, ki je nastala v nekdanji pilotski kabini. Skupno ima hostel 76 postelj, ob kopalnicah pa so poskrbeli še za bar, v katerega vabijo tudi zunanje obiskovalce.

Foto: Cover Images

