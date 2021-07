Gurmanska avantura ob najlepših razgledih na lepote Bleda

Oglasno sporočilo

Bled velja za eno najlepših mest na svetu, ki na vsakem koraku razvaja z dih-jemajočimi razgledi, a to še zdaleč ni vse, kar ta slovenski alpski biser skriva v svojem objemu. Ne le zatočišče za popoln odklop in sprostitev na svežem alpskem zraku, Bled postaja tudi prava kulinarična destinacija. Prepustite se razvajanju v restavracijah in kavarni največje slovenske turistične skupine Sava Hotels & Resorts, ki vas bodo presenetile s pristnimi gorenjskimi okusi, lokalnimi sestavinami in legendarnimi sladicami – vse to ob najlepših razgledih na blejsko kuliso!