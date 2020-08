Genialno? V Tokiu odprli prozorna javna stranišča #video

Misel na to, da bi se na javnem mestu hoteli olajšati v prozornem stranišču, je bizarna, a v japonski prestolnici so postavili takšne toaletne prostore, ki pa imajo zanimiv preobrat.

Javna stranišča so po vsem svetu znana kot najmanj zaželen kraj, kjer bi hoteli opraviti potrebo, in tudi na Japonskem, kjer slovijo po izjemni čistoči toaletnih prostorov, je zgodba podobna.

Zato je neprofitna fundacija Nippon začela poseben projekt, imenovan "The Tokyo Toilet Project", v okviru katerega so prosili 16 znanih arhitektov, da predstavijo svoje ideje, kako bi prenovili 17 javnih stranišč v Shibuyi, enem najaktivnejših predelov Tokia.

Njihova naloga je, da z inovativnim dizajnom pokažejo, kako bi k obisku javnih stranišč pritegnili več ljudi, ne glede na spol, starost ali morebitno invalidnost. "Uporaba teh stranišč naj bo za ljudi prijetna in hkrati gostoljubna za naslednjo osebo, ki bo vstopila vanje," je v sporočilu zapisala fundacija.

Ko je odklenjeno in prosto ... Foto: Twitter @yukio

... ter zaklenjeno in zasedeno. Foto: Twitter @yukio

Prosojno, a zakrito, ko je v uporabi

Za zdaj je ljudi najbolj presenetil nagrajeni arhitekt Shigeru Ban, ki je pred občinskim parkom Haru-no-Ogawa in parkom Yoyogi Fukamachi predstavil prozorne toaletne prostore.

Zamislil si je dve enoti, vsaka ima po tri kabine, obdane z barvitim, prosojnim steklom, skozi katerega se vidi s posebnim razlogom: da oseba pred vstopom takoj vidi, ali je stranišče zasedeno.

"Pri javnih straniščih, še posebej tistih ob parkih, obstajata dve glavni težavi: prva je, ali je dovolj čisto, in druga, ali ni nikogar notri," so razložili vodje projekta. In ravno ideja Bana, da stene stranišča, ko ga oseba zaklene, postanejo motne, se jim zdi genialna. "Poleg tega so ponoči pred parkom videti kot lepe lanterne," so še dodali.

V prihajajočih tednih bodo svoje ideje predstavili še preostali arhitekti, projekt pa nameravajo zaključiti spomladi 2021.