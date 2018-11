Preverite, kje so najboljša javna stranišča v Sloveniji

Najbolje urejena javna stranišča so v Kopru, je ugotovilo Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen, ki vsako leto podeli naziv naj javno strnišče. Naziv najbolje urejene toalete na bencinskem servisu si je prislužil Petrolov servis Starine. Člani komisije so pregledali 80 javnih stranišč v občinah in 55 stranišč na bencinskih servisih ob avtocestah.

Člani komisije so med letom prevozili 5.192 kilometrov in si ogledali 137 lokacij stranišč po vsej Sloveniji. Ocenjevali so dostopnost, urejenost, označenost dostopa, število sanitarij, sanitarije za invalide, opremo in higienski material.

Kdo ima najslabša javna stranišča

Straniščno metlico za najslabše urejena javna stranišča je prejela Izola. Med ocenjenimi bencinskimi servisi pa ima najslabše urejena stranišča bencinski servis OMV Fernetiči v smeri meje z Italijo.

Predsednica ocenjevalne komisije akcije Naj javno stranišče Petra Leskovšek Lasetzky po desetih letih ocenjevanja opaža, da se je odziv občin izboljšal. "Še vedno smo zaskrbljeni ob podatku, da kar 41 občin od 80 ocenjenih nima javnih stranišč, po drugi strani pa nas veseli, da se tiste občine, ki jih imajo, zavedajo njihovega pomena in skrbijo, da so urejena," je dodala.

Problematična je plačljivost toalet

Koordinatorka akcije Naj javno stranišče Danica Koren je poudarila, da so na bencinskih servisih najbolj čista stranišča tam, kjer je ves čas prisotna čistilka. Problematizira pa plačljivost toalet. "Menimo, da ta način zelo oteži dostop do stranišča, zato smo vsa ta stranišča pri kriteriju plačljivost/neplačljivost ocenili z oceno 1," je pojasnila.

Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen ima več kot 1.550 članov. Pomagajo ljudem s Crohnovo boleznijo in ulceroznitnim kolitisom. Gre za imunsko pogojene bolezni, ki povzročajo vnetje črevesa ali vse prebavne cevi. Najpogosteje se pojavijo med 15. in 35. letom. V Slovenji se s to boleznijo spopada okoli sedem tisoč ljudi.



Najpogostejše težave, ki spremljajo bolnike, so odvajanje mehkejšega in vodenega blata, bolečine v trebuhu, krči in nujni, pogosti in hitri pozivi na blato. V času zagona bolezni morajo bolniki na stranišče tudi do 30-krat na dan in zato potrebujejo stalen ter hiter dostop do stranišč.