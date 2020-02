Družinski izlet v kraj, kjer je vedno poletje #NAGRADNA IGRA

Ali vas in vašega bodočega dijaka navdušuje narava, vrtnarjenje in ustvarjanje? Sodelujte v nagradni igri in se z malo sreče odpravite na družinske izlet v največji tropski vrt v Sloveniji.

V Tropskem vrtu, ki se razteza na 1500 kvadratnih metrih, boste z vodenim ogledom dobili še veliko idej, kaj lahko dijaki in učenci različnih programov počnejo v svojem življenju ali kje se lahko zaposlijo.

Kraj, kjer je vedno poletje Sodelujte v nagradni igri in čudovite tropske rastline doživite v svojem naravnem okolju, saj vam Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje skupaj s Tomažem Jevšnikom in tropskim vrtom podarjata: 10 družinskih vstopnic za Tropski vrt in

10 knjig o negi orhidej.

Vaš kotiček tropskega pragozda

Nekdanji dijak Tomaža Jevšnika je ustanovitelj uspešnega podjetja Ocean Orchids in ustvarjalec čudovitega Tropskega vrta, kjer je več kot 900 primerkov približno stotih eksotičnih rastlinskih vrst.

Obiščite tropski vrt in si oglejte najzanimivejše rastline tropskega vrta:

mesojede rastline,

kava,

poper,

ananas in ostale bromelijevke,

yilang yilang,

karambola,

flamingovci,

vanilija in ostale orhideje.

Obožuješ naravo, rad ustvarjaš in se vidiš na šoli za hortikulturo?

Potem se 14. in 15. februarja 2020 udeleži informativnega dne na Srednji poklicni in strokovni šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje.

Čeprav večina ljudi živi v mestih, je stik z naravo za človeka izjemno pomemben. Bolj ko se visoka tehnologija vpleta v naše življenje, bolj pomembno je, da redno iščemo stik z naravo, podeželjem in rastlinami. V luči vedno bolj aktualnega zanimanja za naravovarstvene tematike se za naravo lahko zavzamete tudi tako, da se odločite za poklic, ki je povezan z zemljo, rastlinami in vsem, kar je zelenega okrog vas.

Šolanje za vrtnarja, cvetličarja, aranžerja in hortikulturnega tehnika ter študij hortikulture vas bosta zbližala z zdravim in urejenim okoljem. Edini resnično nujen pogoj za uspešno opravljeno šolanje na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje je ljubezen do narave in ljudi.

Najstarejša institucija za področje cvetličarstva in okrasnega vrtnarstva pri nas, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje krojijo modne trende v floristiki in vrtnem oblikovanju.

Zakaj izbrati ravno Srednjo poklicno in strokovno šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje? ✔️ Ker so sodobna šola SEDANJOSTI IN PRIHODNOSTI. ✔️ Ker so šola s TRADICIJO, ZNANJEM IN IZKUŠNJAMI. ✔️ Ker vso znanje z veseljem, odgovornostjo in ljubeznijo posredujejo mladim. ✔️ Ker obožujejo naravo, rastline in imajo z njimi VSAKODNEVNI STIK. ✔️ Ker imajo v izobraževalnem procesu poudarek na PRAKTIČNEM DELU. ✔️ Ker se intenzivno povezujejo z vašimi potencialnimi DELODAJALCI. ✔️ Ker se prilagajajo GOSPODARSTVU in TRENDOM. ✔️ Ker imajo njihovi učenci VELIKE MOŽNOSTI ZA ZAPOSLITEV. ✔️ Ker se MEDNARODNO POVEZUJEJO.Torej vsi, ki ste radovedni, vedoželjni in ustvarjalni vabljeni dobrodošli na tej šoli - ŠOLI, KJER JE LÉPO DOMA.

Praktično delo

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje v izobraževanje vključuje vse evropske smernice in novosti, hkrati pa upošteva posebnosti slovenskega prostora. Poudarek pri izobraževanju v Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje je tudi na praktičnem delu. Šola ima namreč 3,5 hektarja velik park s številnimi posebnimi rastlinami in pridelovalne površine. Delo poteka tudi na terenu, v cvetličarnah in vrtnarijah. Posebno skrb namenjajo varnosti in dobremu počutju pri delu ter kulturi v šoli.

Nekdanja dijaka šole, danes uspešna podjetnika sta povedala: Tomaž Jevšnik, Ocean Orchids d.o.o.: "Že Darwin je zapisal, da bi naj bil tisti, ki rad potuje, botanik, saj so rastline glavni okras tega planeta. Izbrati poklic vrtnarja ali hortikulturnega tehnika zagotovo prinaša neko globlje zavedanje in uživanje v naravi oziroma okolju, ki nas obdaja. To pa bo ena najpomembnejših vrlin mladega človeka v času sprememb, ki je pred vsemi nami. Šola za hortikulturo v Celju je odličen uvod v ta poklic, njeni učitelji pa ponujajo nalezljivo ljubezen do rastlin in narave na splošno." Simon Ogrizek, FLDC – Floral & Landscape Design Consulting: "Ljubezen do narave je bodisi prirojena ali pa privzgojena, a vedno ostaja enaka ljubezen do narave. Vsako ljubezen pa je treba negovati, veliko dajati in manj pričakovati. V delu z rastlinami morate torej neznansko uživati, ker bo treba vlagati veliko dela in odrekanj. Kot povračilo za vloženega veliko truda, boste prejeli dostojno, lepo in umirjeno življenje ter neizmerno duševno bogastvo."

Programi in delavnice za odrasle

Poleg formalnega izobraževanja imajo odrasli možnost sodelovanja, izobraževanja in usposabljanja na različnih tečajih, delavnicah in strokovnih predavanjih.

Nekatere strokovne vsebine, ki jih pripravlja Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, so: permakultura, arboristika, tehnologija, pridelava izbranih vrtnin in okrasnih rastlin, razmnoževanje in vzdrževanje okrasnih rastlin, krajinsko oblikovanje po sodobnih načelih – ureditev skalnjaka, suhozida, ribnika, predvrta …

Povezovanje z delodajalci

Bolj kot kadarkoli prej se povezujemo z delodajalci. Možnosti za zaposlitev so večje, naši izobraževalni programi, formalni in neformalni, so kakovostnejši in bolj prilagojeni potrebam v gospodarstvu. Letošnja novost je dopolnjen program izobraževanj, ki vključuje tako urejanje notranjih prostorov kot tudi urejanje zunanjih zelenih površin, pridelovalnih, okrasnih, športnih in kombiniranih.

Prihodnost v izobraževanju prinaša intenzivno sodelovanje gospodarstva in šole, mednarodno mobilnost in več raziskovalne dejavnosti. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje se vključuje v evropske smernice in prakso.