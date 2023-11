Čarobna zimska idila na ulicah Zagreba ponovno vabi

V osrčju Evrope, pod vznožjem gore ob reki Savi, vas pričakuje mesto, ki vsako zimo pripoveduje čarobno božično zgodbo . Tista, ki je prežeta s toliko topline, ljubezni in svetlobe, ki obdaja srca s posebno adventno rapsodijo in ki vsako leto znova ustvarja zimsko idilo na ulicah Zagreba.

Advent Zagreb je znan po vsej Evropi in na širšem območju – kar ni presenetljivo, saj je bil tri leta zapored razglašen za najboljši evropski božični sejem – in vsako leto ta s svojo harmonijo privabi vse več obiskovalcev, ki si želijo pravega božičnega razpoloženja.

Foto: Samir Cerić Kovačević

Od 2. decembra do 7. januarja bo tudi letos po vsej prestolnici razpršena svetloba tisočerih in tisočerih lučk, ki širijo nežnost in romantiko, ki jo prinaša samo adventni čas. Ulice, trgi, sprehajališča, prehodi, parki – povsod se boste lahko družili s svojimi najdražjimi in se pogreli s skodelico kuhanega vina ali vroče čokolade v rokah. Uživajte v vonjavah in okusih cimeta, nageljnovih žbic in lokalnih poslastic, ki se bodo razširile po središču mesta. Ne skrbite, nasmehnite se in se prepustite ritmu praznične glasbe, ki bo ves čas ob vas!

Foto: Julien Duval

Če vam je bolj všeč raziskovanje kulture, bodo tudi letos različne ustanove (muzeji, gledališča, cerkve), pa tudi prehodi in predori, postali umetniško-adventne točke s posebno ponudbo. Predstave, razstave, glasbeni večeri, instalacije, žive jaslice – vse to bo na voljo v sklopu Adventa! Seveda bodo tudi koncerti na prostem in v zaprtih prostorih – pesmi bodo tudi na tramvajih –, pa tudi priložnost za ples in najtoplejše običaje, kot je prižig plinskih lučk.

Foto: Julien Duval

Predvsem zabaven program je zasnovan za najmlajše, ki so navdušeni nad tem veselim delom leta in bodo spet lahko uživali v drsanju, čarobnih svetlobnih instalacijah, čudovitih predstavah, inovativnih igračkah in spoznavanju čudežev živalskega sveta. Sliši se zanimivo, kajne?

Foto: Julien Duval

Še bolj pa vam bo všeč adventni program za vse ljubitelje majhnih kosmatih živali! Poleg znanih destinacij, kot je Cat Caffe, kjer lahko obiskovalci uživajo v družbi ljubkih prijateljev ali pa se zabavajo na sprehodih po okrašenih mestnih ulicah, bodo letos na voljo tudi posebne božične zgodbe za hišne ljubljenčke. Timeout Heritage Hotel je namreč postal lokacija programa Wooftop Party, ki, kot že ime pove, ponuja veliko zabave (in okusnih prigrizkov) za majhne lajače, pa tudi veliko koristnih nasvetov za njihove skrbnike.

Foto: Julien Duval

Obstajajo seveda tudi drugi hoteli v Zagrebu, ki odpirajo svoja vrata čudovitemu vzdušju in svoje prostore obdajajo v rdečo, zeleno in zlato. Poleg posebnih prazničnih aranžmajev bodo na jedilnikih tudi zanimive specialitete, katerih okus nas spominja na božič.

Za vse tuje obiskovalce, ki se sprašujejo, kako obiskati vse te kraje in se premikati po Zagrebu, je odgovor v eni kartici: Zagreb Card! Poleg tega, da vam odpre vrata vseh tramvajev in avtobusov ZET, vam zagotavlja tudi vstop v številne zagrebške muzeje in živalski vrt, tako da ne boste zamudili nobenega čarobnega adventnega programa.

Kako Advent Zagreb ustvarja to posebno vzdušje? Pssst – skrivnost je v tem posebnem prazničnem duhu. Skupnost, ki se kaže v sodelovanju celotnega mesta, prebivalstva in institucij. Toplota, ki jo čutimo ob nasmehih na obrazih. Veseli ritem prazničnih pesmi. Božična čarovnija je vtkana v vsako božično drevo, vsakega hrestača, vsak pečen kostanj in vsako glasbeno noto. Na vas je, da to izkusite!

Foto: Samir Cerić Kovačević

Foto: Marin Tomaš

Foto: Marija Gašparović

Foto: Samir Cerić Kovačević