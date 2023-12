Božiček s severa Finske poslal pomembno sporočilo #video

Božiček, ki vsako leto iz kraja Rovaniemi na severu Finske nagovori ljudi po svetu, je tudi letos prebiral pisma, ki so mu jih poslali predvsem otroci z vsega sveta. Kot je povedal v svojem nagovoru, je njegovo glavno sporočilo, da bi se morali vsi osredotočiti predvsem na to, da bodo otroci v novem letu varni in srečni.

Božičkova vas v kraju Rovaniemi na Finskem Foto: Shutterstock

Božiček: Želim si, da bi ljudje z vsega sveta lahko živeli v miru

"Letos je bilo spet precej turbulentno in zdi se, da so ljudje že pozabili na nekatere zelo pomembne stvari, kot je prijateljstvo. Ena najpomembnejših stvari na svetu je dobrobit otrok. Dobrobit otrok bi morala biti cilj vseh nas vse leto. Dobro se je spomniti, da lahko prijateljstvo in božični duh najdemo na istem mestu, v naših srcih. Vsi lahko storimo stvari, da bi se moja želja uresničila. Moja največja želja je, da bi ljudje z vsega sveta lahko skupaj živeli v miru," je povedal Božiček in svoj nagovor zaključil z voščilom:

"Čas je, da vsem zaželimo vesel božič ter srečno in boljše novo leto."

V Božičkovi vasi se predvsem v teh dneh tare veliko število obiskovalcev. Foto: Reuters

V Božičkovi vasi se predvsem v teh dneh tare veliko obiskovalcev. Eden izmed njih je bil tudi Ayush iz Mumbaja v Indiji, ki je dejal, da se počuti blagoslovljenega s srečo, poroča Reuters. Kot je povedal mladenič, je srečen, da je obiskal Finsko in božični sejem pred božičnim časom. "Bilo je naravnost neverjetno. Takšnega božiča še nisem doživel nikjer, bilo je tako, kot sem bral in videl v filmih. Preseglo je vsa moja pričakovanja," je povedal.

Še eden izmed mlajših obiskovalcev je bil Mark Walsh, ki prihaja iz Irske. Sprva je želel svojo božično željo ohraniti kot skrivnost, a je na koncu le izdal, kaj si je zaželel za darilo. "Prosil sem za košarkarski koš," je povedal mladi fant.

Vsako pismo, ki ga Božiček pošlje nazaj, dobi poseben božični žig. Foto: Reuters

Božičkovi škrati imajo s prejetimi pismi ogromno dela

Teden pred božičem je na severnem polu zelo zaposlenih na desetine Božičkovih škratov, ki imajo veliko dela z razvrščanjem stotisočih pisem, v katerih so zapisane prošnje in želje otrok za božična darila 25. decembra. Vsako pismo, ki ga Božiček pošlje nazaj, dobi poseben božični žig, poroča Reuters.

"Božiček prejme približno pol milijona pisem, letos jih je največ prišlo iz Tajvana in Hongkonga, Poljske, Italije ter seveda Finske in še nekaterih evropskih držav, kot so Nemčija, Francija, Italija ter Španija," je povedala poštna škratinja Riita.

