Atenska Akropola se začasno zapira

V velikem delu Grčije danes in v soboto pričakujejo temperature krepko nad 40 stopinjami Celzija in oblasti ljudi pozivajo k previdnosti. V odziv na vročino, ki pesti tudi precejšen del preostale Evrope, bo med drugim danes, najverjetneje pa tudi v soboto, v najbolj vročih urah dneva za obiskovalce zaprta atenska Akropola.

Antični spomenik in najbolj obiskana turistična znamenitost v Grčiji bo za zaščito tako zaposlenih kot obiskovalcev danes zaprta med 12. in 17. uro po lokalnem času, je danes sporočila grška kulturna ministrica Lina Mendoni. Kot je pojasnila za javno televizijo ERT, bo ob pričakovanih temperaturah med 40 in 41 stopinjami Celzija občutek dejanske temperature na vrhu hriba še precej višji.

Druge znamenitosti v bližini ostajajo odprte

Akropola, ki jo je lani obiskalo več kot tri milijone ljudi, je sicer odprta od 8. do 20. ure po lokalnem času. Nekatere druge antične znamenitosti v bližini, med drugim atenska agora, ostajajo odpre, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaradi izjemne vročine so oblasti v državi sprejele tudi nekatere druge ukrepe. Javne uslužbence pozivajo, naj v čim večji meri delajo od doma. Sodelavci dostavnih služb naj dela ne bi začenjali pred 17. uro. Rdeči križ je v četrtek ob vznožju Akropole turistom začel deliti plastenke vode, da bi čakajoče zaščitili pred najmočnejšim soncem, so na območju postavili tudi nadstreške.

Vročinski val naj bi se nadaljeval tudi v prihodnjih dneh. Od nedelje nato pričakujejo še veter in zaradi izjemne sušnosti se v državi bojijo nevarnosti požarov. Vrnitve na za ta letni čas običajne temperature okrog 35 stopinj Celzija glede na besede vremenoslovcev še ni na vidiku, piše nemška tiskovna agencija dpa.

S podobno vročino se spopadajo v še več evropskih državah, vključno s Francijo, Italijo in Španijo. Na Siciliji in Sardiniji naj bi se glede na pričakovanja temperature povzpele celo do 48 stopinj Celzija.