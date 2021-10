ONA-ON z novostmi do 1. mesta v Sloveniji

V prvi polovici leta so se na ONA-ON v veliki meri posvetili izboljšavam – in bili za to tudi nagrajeni (WebSi, najboljša aplikacija). Pri razvoju nove različice so se osredotočili na spodnje cilje, ki so jih oblikovali z mislijo na njihove uporabnike, ki še iščejo resno zvezo. Oglejte si predstavitveni video .

Kateri so bili glavni cilji ONA-ON:

lažja in prijaznejša uporaba;

večja preglednost;

boljša uporabniška izkušnja;

omogočiti samskim, da kar najhitreje najdejo pravega partnerja.

Kaj je novega na ONA-ON

Ključne spremembe so vizualna podoba, ki je bolj moderna in prilagojena potrebam uporabnikov, in nekatere funkcionalnosti, zaradi katerih je uporabniška izkušnja boljša, iskanje partnerja pa lažje ter bolj učinkovito.

Spremembe, ki so najbolj opazne:

iskanje po uporabniškem imenu: preprosto iskanje z uporabo iskalnika, kamor se vpiše želeno uporabniško ime;

preprosto iskanje z uporabo iskalnika, kamor se vpiše želeno uporabniško ime; komunikacijske pravice : vsak lahko vidi, kdo ima omogočeno komunikacijo in lahko odpiše. Na profilu uporabnika je ikona pisala, ki označuje, da izbrani kandidat lahko odpiše;

: vsak lahko vidi, kdo ima omogočeno komunikacijo in lahko odpiše. Na profilu uporabnika je ikona pisala, ki označuje, da izbrani kandidat lahko odpiše; kdo lahko vidi slike: uporabniki, ki nimajo slike, ne morejo uporabiti filtra "Iskanje uporabnikov, ki imajo sliko" in prav tako ne vidijo slik drugih uporabnikov …;

uporabniki, ki nimajo slike, ne morejo uporabiti filtra "Iskanje uporabnikov, ki imajo sliko" in prav tako ne vidijo slik drugih uporabnikov …; brisanje oziroma blokiranje uporabnikov: uporabnike, ki bodisi niso aktualni bodisi se z njimi komunikacija ni razvila v pravo smer ali pa je razlog kaj drugega, lahko s svojih seznamov izbrišemo tako, da kliknemo na uporabnika in hkrati potegnemo v desno, čemur sledi klik na koš. Za trajni izbris z vseh lokacij pa uporabnika blokiramo na njegovem profilu;

uporabnike, ki bodisi niso aktualni bodisi se z njimi komunikacija ni razvila v pravo smer ali pa je razlog kaj drugega, lahko s svojih seznamov izbrišemo tako, da kliknemo na uporabnika in hkrati potegnemo v desno, čemur sledi klik na koš. Za trajni izbris z vseh lokacij pa uporabnika blokiramo na njegovem profilu; notifikacije: vsa obvestila se odslej lahko nastavi na tihi način;

vsa obvestila se odslej lahko nastavi na tihi način; podpora uporabe s tipkovnico (smerne puščice za hitrejše pregledovanje profilov in slik);

(smerne puščice za hitrejše pregledovanje profilov in slik); bolj pregledni seznami: združen je seznam vseh uporabnikov, ki se "zanimajo zate". Znotraj tega pa lahko vsak izbira med štirimi različnimi podseznami.

DODATNI BONUS: Za vsak primer je na voljo tudi podpora uporabnikom, ki z veseljem odgovori na vsako dilemo in vprašanje. Brezplačna telefonska številka je 080 64 60.

Prihaja še …

Z razvojem novosti in funkcionalnosti, ki so koristne za uporabnike ONA-ON, še zdaleč niso zaključili. V kratkem prihajajo še:

avdio-video zmenki za uporabnike računalnikov in tablic (uporabniki mobilnih telefonov jih že lahko uporabljajo). Znotraj tega pa bodo dodali še nekaj novosti (npr. kdo je uporabnik A/V zmenkov ipd);

za uporabnike računalnikov in tablic (uporabniki mobilnih telefonov jih že lahko uporabljajo). Znotraj tega pa bodo dodali še nekaj novosti (npr. kdo je uporabnik A/V zmenkov ipd); seznam "Kaj je novega": medtem ko uporabnika ni na strani, se zgodi ogromno novosti (ogledi profilov, nove slike ipd). Vse te novosti bodo svojim uporabnikom predstavili v skupnem seznamu;

medtem ko uporabnika ni na strani, se zgodi ogromno novosti (ogledi profilov, nove slike ipd). Vse te novosti bodo svojim uporabnikom predstavili v skupnem seznamu; komunikacija: dodali bodo nekatere izboljšave poštnih predalov, spam filtra in kontaktnega filtra.

ONA-ON je prejemnik številnih priznanj: Najboljša namizna "login" aplikacija v Sloveniji – WebSi Prvak 2021;

Najboljši spoznavni servis v Sloveniji (Valicon, januar 2020);

Najboljša mobilna aplikacija v Sloveniji – WebSi Prvak 2018.

Povedano drugače, kljub temu, da najden partner za ONA-ON pomeni kar dve stranki manj, si želijo, da se to zgodi kar se da hitro!

Kljub dejstvu, da je ONA-ON največji in edini spletni servis za resne zveze, ves čas stremijo k izboljšavam in dodajajo funkcionalnosti, ki manjkajo. Kaj že obstaja in kaj še prihaja, si lahko ogledate v VIDEO PREDSTAVITVI.