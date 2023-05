NOVO: Še hitreje do prave ljubezni z ona-on.com, Tina in Luka od zdaj priporočata ustrezne kandidate

Oglasno sporočilo

Iskanje pravega partnerja ti bo od zdaj vzelo PRECEJ manj časa - osebna virtualna asistenta Tina in Luka na ona-on.com ti priporočata ustrezne kandidate. Preglej priporočila in spoznaj simpatije, ki ti ustrezajo na vseh pomembnih življenjskih področjih!

Foto: Ona.on.com

Iskanje pravega partnerja prek spleta je lahko velik izziv. Ko opraviš registracijo na ona-on.com, imaš naenkrat na voljo ogromno uporabnikov, ki so lahko potencialne simpatije. Kako med vsemi najdeš tiste, s katerimi se ujameš in ki imajo potencial, da z njimi razviješ kaj globljega kot le površinsko interakcijo?

ONA-ON priporočila - zdaj še hitreje do prave ljubezni s Tino in Lukom

Spletni spoznavni servis ona-on.com je iskanje pravega partnerja še olajšal in pospešil s svojim naprednim algoritmom, ki na podlagi najpomembnejših kriterijev pri iskanju partnerja priporoča primerne kandidate zate.

Zakaj moraš uporabljati ONA-ON priporočila?

Osebna virtualna asistenta Tina in Luka ti od zdaj pošiljata primerne kandidate kar v e-poštni predal, njuno obvestilo o morebitni simpatiji pa prejmeš tudi znotraj klepeta in vidiš na časovnici znotraj ona-on.com.

Kako delujejo ONA-ON priporočila?

Želiš samo tiste res prave, ki bodo popolnoma ustrezali tvojim kriterijem? Ceniš kvaliteto pred kvantiteto? Ravno zato smo na ona-on.com prav zate razvili rešitev, da hitro in učinkovito najdeš pravo iglo v senu.

Priporočila najboljših kandidatov zate so rezultat algoritma iskanja idealnega partnerja na podlagi 20-letnih izkušenj parčkanja samskih.

Algoritem upošteva dvosmerno ujemanje profilov, skupne interese, kompatibilen videz in astrološko ujemanje. Ko je vse našteto izpolnjeno, ti virtualna asistenta Tina in Luka priporočita najboljšega kandidata/kandidatko zate.

Pri tem upoštevata še kopico preostalih lastnosti in relacij, ki so usmerjene v to, da so priporočila zares kakovostna in da je možnost, da se bo razvila simpatija, zelo velika.

Kaj moraš narediti, da lahko prejemaš ustrezne kandidate?

Registriraš profil - začni kar TUKAJ.

Izpolniš svoj profil.

Določiš NATANČNE kriterije. Česa si želiš od partnerja?

Počakaš, da Tina in Luka poiščeta ustreznega kandidata zate.

Povabiš ga na zmenek. ;)

Redno preverjaj ona-on.com, mogoče pa te tam čaka tista prava ali tisti pravi!

Tinina in Lukova priporočila le ena v vrsti inovacij

V zadnjih letih se je na ona-on.com veliko dogajalo: od grafične prenove servisa do personalizirane časovnice, dvosmernega ujemanja profilov, uvodnih sporočil, uvedbe lastne virtualne valute cekinčki. Kaj še pride?

Naslednja večja novost bo celovita predstavitev novega koncepta spletnega spoznavanja, ki bo zagotavljala, da samski popolnoma brez truda vzpostavijo stik in izmenjajo uvodna sporočila z zanje najboljšimi kandidati ter se osredotočijo izključno na pogovore in zmenke.

Ona-on.com je v zadnjih letih močno izboljšal uporabniško izkušnjo in uporabnikom olajšal iskanje partnerja prek spleta.

Ne zamudi vseh novosti, ki ti iskanje prave ljubezni močno olajšajo - izkoristi brezplačen preizkus ona-on.com.

Naročnik oglasnega sporočila je VENETICOM D.D.