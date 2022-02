Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Žena in mati dveh otrok, ki se je za možev rojstni dan dogovorila za spolni odnos v troje, je zaradi tega spoznala, da ljubi ženske. To jo je spodbudilo, da se je ločila od moža in le tri tedne pozneje začela razmerje z žensko.