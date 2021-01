Vse prednosti igranja z igračami, ki še vedno nimajo prave konkurence

Ena od najpomembnejših otroških dejavnosti je igra. Ko se otrok zatopi v ustvarjalno dejavnost, se opazovalcem zdi, da se ne dogaja nič posebnega, da le preklada neke igrače, a v resnici se v otrokovih možganih dogaja veliko zelo pomembnih procesov. Zato jih ne prekinjajmo in ne usmerjajmo igre. To je njihov svet.

Med igro otrok razvija svojo ustvarjalnost, domišljijo in spretnost ter se razvija na fizičnem, kognitivnem in čustvenem področju. Igra je pomembna za zdrav razvoj možganov. Otroci že v zgodnji mladosti skozi igro spoznavajo svet okrog sebe in komunicirajo z okolico.

Igra otrokom pomaga razvijati jezikovne veščine, sposobnost sklepanja, spodbuja samostojno razmišljanje in sposobnost reševanja težav ter jim omogoča, da izboljšajo zmožnost osredotočenja in nadzora svojega vedenja. Igra sčasoma postane vedno bolj kompleksna, še posebej ko otrok preraste samostojno igro in je sposoben v svojo dejavnost sprejeti vrstnika. Takrat igra preide na novo raven in otrok razvija zelo pomembne socialne veščine, ki so zelo pomembne za zadovoljno življenje v prihodnosti.

Foto: Getty Images

Starši si želimo, da bi se otrok čim več časa igral z didaktičnimi igračami, ki so preverjene kakovosti in pomagajo otroku pri razvoju najrazličnejših znanj in veščin. Na voljo je ogromno zanimivih igrač z najrazličnejšimi funkcijami, a ena igrača je že desetletja na prestolu najbolj priljubljenih igrač številnih generacij. Poleg tega se po mnenju strokovnjakov tudi zelo uspešno uvršča v kategorijo didaktičnih igrač. To so stare dobre kocke Lego, ki krajšajo urice milijonom otrok in njihovim staršem povsod po svetu.

Preverite bogato ponudbo vrhunskih kock Lego, ki bodo obogatile domišljijo vaših otrok. Na spletnem tržišču PIAZZ si lahko zagotovite najboljšo ceno za izbran izdelek.

Veščine, ki jih otrok razvija med sestavljanjem kock Lego:

1. Fina motorika

Foto: Pixabay

Sestavljanje Lego kock je odlično za razvoj fine motorike, saj otroci s kockami gradijo in jih pobirajo. Ko pobirajo kocke s tal, se sploh ne zavedajo, da vadijo znameniti tako imenovani pincetni prijem in da trenirajo svoje prste, da bodo bolj vešči pri učenju pisanja.

2. Timsko delo

Lego kocke imajo to moč, da se v trenutku spremenijo v pravljične palače, skrivnostne gozdove, ranče, mesta, živali, domišljijske junake, celo družinske člane. Ko otrok sestavlja v družbi vrstnikov, se med njimi razvije sodelovanje, ki lahko pripelje do pravih dramskih zasukov. Zgodbe se kar same od sebe začnejo odvijati in otroci odkrijejo čar timskega dela.

3. Veselje ob uspehih

Foto: Getty Images

Vsakič ko otrok dokonča kak izdelek, recimo kaj ustvarjalnega ali stolp iz kock, kar zažari, ko nam želi pokazati svoj dosežek. Ponosen je, da mu je samostojno uspelo nekaj narediti. To je velik dosežek tako za njihove ročne spretnosti kot za samozavest. Ko razvijejo zaupanje vase, se bodo prav namensko lotevali izdelavo vedno bolj zapletenih stvari.

4. Vztrajanje

Igra s kockami lahko vodi tudi v razočaranje. Nekaj se podre, nekaj ne uspe po otrokovih načrtih. Prvotno razočaranje hitro nadomesti želja po tem, da bi poskusil znova. Otroci s sestavljanjem kock razvijajo vztrajnost, saj vedno lahko karkoli zgradijo znova.

5. Inženirske veščine

Prve kocke Lego so bile v glavnem preprosti zidaki. Potem se je tehnologija tako razvila, da so zdaj na voljo najrazličnejši gradniki, iz katerih lahko nastane res čisto vse.

Sestavljanje s temi kockami vsebuje veliko inženirskega znanja. Bi radi sestavili most? Potem je treba razmisliti, kje postaviti temelje in kako naj si sledijo gradbene faze. Lego kocke vključujejo uporabo simetrij, vzorcev, osnov matematike, številsko predstavo, občutek za količino in še mnogo mnogo več.

Foto: Pixabay