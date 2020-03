Vse marčevske in aprilske poroke v Sloveniji so odpovedane

V skladu z navodili države za zajezitev širjenja novega koronavirusa upravne enote trenutno ne morejo sklepati zakonskih zvez. Virus je tako prekrižal načrte parom, ki so želeli stopiti na skupno pot v marcu in aprilu, saj so morali poroke odpovedati.

Porok je sicer v marcu in aprilu manj kot maja, ko se sezona šele dodobra začne in takrat v primerjavi z mesecema prej število porok naraste. Vendar pa tiste, ki so jih načrtovali v letošnjem maju in tudi v juniju, za zdaj še niso odpovedane.

Pari namreč še vedno upajo, da se bo stanje z novim koronavirusom umirilo, je za STA povedala Špela Šebenik iz poročne agencije Pmm plus, ki redno spremlja portale v povezavi s porokami. Po njenih besedah v tem trenutku sploh ni zanimanja za poročne obrede in druge povezane dejavnosti, aprilske poroke pa so prestavljene na jesen ali celo na prihodnje leto.

Foto: Getty Images

Poroke prestavljajo na pozneje v letu ali celo prihodnje leto

V upravni enoti Maribor so za marec odpovedali 11 porok, v upravni enoti Koper pa so odpovedali dve v marcu in šest v aprilu. Podatka o tem, koliko so jih odpovedali v upravni enoti Ljubljana, STA ni uspelo pridobiti.

Kaj pa na nekaterih priljubljenih destinacijah za sklepanje zakonskih zvez, kot so gradovi Bled, Bogenšperk in Kromberk?

Na Blejskem gradu, ki je že od nekdaj privlačna poročna točka, so bili prvi poročni obredi v letošnji sezoni napovedani za prvo polovico aprila. Kot so povedali za STA, jih prestavljajo na poznejše obdobje letošnjega leta ali v leto 2021.

Na Bogenšperku se sezona porok začne z majem in doseže vrhunec v juniju. Do zdaj so odpovedali poroko, ki bi se morala zgoditi v soboto, naslednjo pa so imeli napovedano za 25. april. V maju imajo predvidenih pet porok, v juniju pa 12. Na Kromberku pa v marcu in aprilu sploh niso imeli načrtovanih porok.

Foto: Getty Images

V letu 2018 je bil po podatkih državnega statističnega urada mesec z največ porokami junij, ko je zakonsko zvezo sklenilo več kot 1.100 parov. Več kot tisoč parov se je poročilo še v maju, avgustu in septembru, najmanj, in sicer 235, pa v februarju. Tega leta je bilo sicer sklenjenih 7.256 zakonskih zvez, kažejo statistični podatki.

