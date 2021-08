V štirih korakih do mirnega reševanja konfliktov

Oglasno sporočilo

Si želite, da bi nesoglasja v vaših odnosih potekala malo bolj prijazno, razumevajoče in strpno? Vam je za vaše reakcije in izgovorjene besede po prepiru kdaj žal? Si želite, da bi lahko reagirali drugače? Bi bili tudi vi radi bolje razumljeni, slišani in upoštevani?

Utopično je pričakovati, da se bomo ljudje med sabo strinjali v vseh pogledih. Konflikti so naravni, kot so naravne razlike med nami. Lahko pa vplivamo na to, kako bomo vodili pogovor, ko se v nečem ne strinjamo.

Ko si želimo izboljšav v naših odnosih, moramo najprej začeti pri sebi. To je marsikomu težko razumeti in še težje sprejeti, a dejstvo je, da imamo resnično moč, kaj spremeniti, samo pri sebi. Saj se spomnite vseh jalovih poskusov, da bi spremenili vašega partnerja, kajne?

Naši odnosi so naše zrcalo. Če boste vi znali mirno in razumno odreagirati na partnerjev glasen izbruh, boste hitro opazili, da bosta tudi njegova glasnost in arogantnost splahneli. Kje ste pa še videli prepir, kjer se prepira samo eden?

Pred vami je hiter vodič, ki vas bo v štirih korakih vodil do lažjega obvladovanja impulzivnih reakcij. Uporabite jih vsakič, ko boste začutili napetost v pogovoru, ki lahko vodi v konflikt in vašo nenadzorovano reakcijo, za katero vam bo kasneje žal.

1. USTAVITE EGO

Prvi korak je najbolj enostaven in hkrati najtežji za izvedbo. Ko začutimo, da je neka situacija ali neka oseba v nas sprožila tisti znan občutek naraščajoče jeze, užaljenosti, ranjenega ponosa ali kateregakoli od podobnih negativnih čustev, takrat, namesto da se impulzivno odzovemo (kot običajno se), pritisnemo na "STOP".

To pomeni, da se zavestno, z močjo volje, upremo notranjemu viharju in tako ustvarimo kratek odmor pred odzivom.

Ego je, poenostavljeno, naš obrambni mehanizem, ki je stalno na preži in iz vsake potencialne nevarnosti naredi dramo. Skrbi za našo varnost in preživetje in je zelo uporaben mehanizem. Ker pa vidi grožnjo vsepovsod, kjer se stvari ne dogajajo po naših pričakovanjih, kjer se ne počutimo udobno in varno, je v akciji mnogo pogosteje, kot se zavedamo.

Primer: Mož je pozabil na ženin dogovor s prijatelji, da gresta ob 17.00 na obisk k prijateljem in ga ob 17.20 še vedno ni iz službe. Ženin ego v akciji: "Spet zamuja!! Joj, kako me jezi! Pokvaril mi je celo popoldne! Samo za službo mu je mar. Prav nič ne pomisli name in na moje želje. Stalno pozablja, ker me nima dovolj rad. Tudi toliko mu ni mar, da bi si dal opomnik v telefon ali me obvestil, da bo zamudil. Spet mi bo nerodno pred prijatelji, ker nikoli ne znava biti točna. Pa še opravičevati se bom morala za nekaj, kar sploh ni moja krivda. Zakaj je vedno vse bolj pomembno od mene?!?!" Ženina spontana reakcija, ko pokliče moža po telefonu: "Pa kje si spet? Kolikokrat sem ti že rekla, da si nastavi opomnik, če stalno pozabljaš? Ti res nisem čisto nič pomembna? Če bi me imel rad, že ne bi takole pozabljal. Kaj pa prijatelji, ti je vsaj zanje kaj mar? Kaj pa, če bi ti pričakoval goste? Bi bil vesel zamude? Vsaj malo spoštovanja lahko pokažeš do drugih, če ga že do mene nimaš! ..."

Naša naloga je, da ego slišimo in upoštevamo. Lahko namreč vsebuje zrno resnice. Hkrati pa je naša naloga tudi, da ga uspemo ustaviti, se "dvigniti nadenj" in ugotoviti, ali je njegova sprožitev za nas koristna ali ne. Vaš konflikt s partnerjem na primer ne predstavlja resne življenjske grožnje. To pomeni, da boste zavestno izbrali obrambni odziv samo, ko in če vam bo to koristilo. Ne dovolite, da ego vozi in usmerja vaše življenje.

Ko zavestno preprečimo naš prvi odziv, naredimo najmanj pet dolgih, globokih vdihov in izdihov s trebuhom. Tako bomo s fizičnim odzivom obrambnemu sistemu sporočili, da dejanske nevarnosti ni in da imamo vse pod kontrolo. Centrom v novih možganih bomo povrnili kisik in jim omogočili, da se zavestno in razumno odzovejo na sprožilec.

Zavestna reakcija žene bi na primer bila, da ne bi jezna poklicala moža, ampak bi se ustavila, umirila, globoko zadihala in odgovorila na vprašanja, opisana v naslednjem koraku.

2. ODGOVORITE NA VODILNO VPRAŠANJE

Ko se nekoliko umirimo in zadihamo, je zelo pomembno, da si zastavimo vprašanja, s katerimi bomo naredili dramatičen preobrat v običajni reakciji.

Če bi ego rohnel in zmerjal, napadal ali se branil, kaj pa bi naredil tisti del mene, ki bi izbral prijazen, sočuten in moder odziv? Tisti del mene, ki se zaveda, da z napadanjem in obrambo ne bo prišel do dobrega izida?

"Kaj lahko v tem trenutku storim, da dosežem najboljši možni izid tako zase kot za sogovornika? Kaj bi mi svetovala modra oseba, ki ni čustveno vpletena in opazuje dogajanje od zunaj?"

Če se poskusite vživeti v katero od nedavnih konfliktnih situacij, vam je verjetno jasno, kako močno se vaš ego upira takemu odzivu. Kako močno zavoro potrebujete, da mu preprečite, da bi nadaljeval svojo pot po ustaljenih tirih s polno hitrostjo.

Najboljši način za njegovo pomiritev je, da mu poveste, da imate stvari pod kontrolo, da boste preživeli in da boste izbrali boljši odziv. Odziv, ki predstavlja odgovor na zgornje vprašanje. Zaupajte vase in v tisti del sebe, ki izbere prav in dobro.

Poglejmo, kako bi se lahko razvila zgodba, opisana v prejšnjem primeru: Žena bi v umirjenem stanju lahko razmišljala drugače: "Vem, da me ima rad, saj mi to velikokrat pokaže z drugimi dejanji. Rad pozablja, še posebej, če se ukvarja s kakšno pomembno zadevo. Tak pač je in ne samo do mene. Tudi njemu to ni všeč, zato se trudi kaj spremeniti. Ne uspe mu vedno, kdaj pa kdaj pa mu. To ne pomeni, da me nima rad. In jasno je, da gre tudi on rad k prijateljem in da mu ni všeč, če ga čakajo. Kaj pa, če ima kakšen pomemben sestanek, ki traja dlje od predvidenega in me ni mogel obvestiti? Kaj pa, če se mu je izpraznil telefon in mu ni zvonil opomnik, pa tudi javiti se mi ne more. Morda je že na poti. Pa tudi če je pozabil. Kako bi si pa jaz želela, da se on odzove, če bi bila jaz na njegovem mestu? To, da bi me jezen zmerjal, mi že ne bi bilo všeč. Pa tudi celo popoldne bom uničila, če se zdajle skregava. Je to tisto, kar si želim? Lahko pokažem malo razumevanja in strpnosti do njega? Lahko poskusim razumeti? Ker ga imam rada, sprejemam tudi njegove pomanjkljivosti. On je tudi prizanesljiv do mojih. Saj ni nihče popoln. Poklicala ga bom, zakaj se je zadržal in kdaj lahko pride ter se mirno pogovorila o tem, kako lahko skupaj rešiva situacijo. Tak odziv bi si sama želela na njegovem mestu."

3. "POGLEJTE SKOZI DRUGO OKNO" IN RAZMISLITE, KAJ STE SE NAUČILI

Z odgovori na vodilno vprašanje odpremo vrata širši sliki. Nikoli ne vidimo vsega. V stanju konflikta smo še posebej močno osredotočeni na svoj pogled na zadevo, zato vso energijo porabimo za obrambo, ker imamo seveda prav.

Ko izstopimo "iz svoje hiše", pogosto vidimo, da smo skozi okno videli le delček vsega, kar je.

Vsak od nas gleda "skozi okno svoje hiše" in nihče nima popolnoma narobe ali popolnoma prav. Saj veste, da nihče nima v vseh prepirih vedno prav, kajne? V vsakem pogledu je zrno resnice. Svoj odziv bomo zato izboljšali tako, da se bomo v nastali situaciji vprašali:

"Kaj se tukaj dogaja, česar ne vidim? Kako vidi zadevo druga oseba? Kako lahko na situacijo pogledam z drugega zornega kota?"

Najbolj učinkovito vprašanje, ko se počutimo napadeno s strani drugega (in hkrati od nas zahteva največ mentalne kondicije, da smo zmožni nanj odgovoriti), pa je:

"Kaj bi mene vodilo pri tem, da bi naredil/-a popolnoma enako stvar nekomu drugemu?"

Ko interpretiramo neko situacijo, ustvarjamo lastno zgodbo, "vrtimo svoj notranji film". V njem nastopamo mi kot glavni junak, dobra oseba, in stranski igralec, druga oseba, ki igra negativca. Taka akcijska drama se običajno odvija s precej napetimi zapleti in konča z vsaj eno žrtvijo. Ob tem pozabimo, da smo sami režiserji tega filma, da smo se sami odločili za akcijski žanr in da bomo sami trpeli posledice. Pozabimo, da lahko izberemo film z boljšim koncem.

Poglejmo, kako bi se lahko nadaljeval naš film z dobrim koncem: Ženin razmislek: "Spomnim se, da sem kdaj, ko sem imela tudi sama zahtevne dni v službi, pozabila na čas. Nihče ni popoln. V resnici se mož trudi na vseh področjih narediti največ in poskrbeti, da so vsi zadovoljni. Očitno ima neko težavno situacijo, saj ni nesramen in sigurno ne zamuja zanalašč. Jaz bi tudi zamujala, če bi presodila, da je to v tistem hipu najboljše, kar lahko naredim. Ker bi vedela, da me bo mož razumel, šef pa ne. Hm, čisto lahko bi bila tudi sama na njegovem mestu!"

Zato je pomembno, da se zavedamo, da:

je naš pogled na dogodek samo naša interpretacija, naš notranji film,

so naši občutki povezani s tem, kakšno zgodbo smo si sami ustvarili,

se lahko odločimo izbrati boljši scenarij, ki bo upošteval širšo sliko,

lahko zrežiramo nov, lepši film, ob katerem se bomo na koncu vsi počutili dobro.

Ko je ego glavni režiser našega filma, smo lahko prepričani, da se bo odvijala konkretna življenjska drama, z močnimi konflikti med nami – žrtvijo napada, in tistimi, ki so slabi, zlobni, krivi.

Seveda ni lahko spreminjati scenarija akcijske drame. Zahteva veliko umske kondicije, veliko modrosti in trdnega notranjega ravnotežja. Seveda ni vse v življenju vedno prav in dobro. In seveda vam lahko dejansko nekdo hoče prizadejati nekaj slabega, vam škodovati. Takrat je obrambni odziv popolnoma na mestu.

Toda žal vsakodnevno vse prevečkrat nastopamo v akcijski drami s soigralci, ki so naši dragi in bližnji. In trpimo v vlogi žrtve. Zato je naša naloga, da se na tej stopnji obvladovanja odziva vprašamo:

"Za kaj smo v nastali situaciji lahko hvaležni? Ali je v tej zgodbi kakšen nauk, ki nam bo pomagal nekaj izboljšati pri sebi? Ali dopuščamo možnost, da bo, ob upoštevanju pogleda drugega, lahko nastala celo boljša rešitev od tiste, ki smo si jo zamislili sami? Kaj nam je druga oseba pomagal/-a videti, česar prej nismo?"

Nadaljujmo na primeru. Žena razmišlja: "Hvaležna sem lahko, da je moj mož zelo motiviran in skrben zaposlen, ki poskrbi, da je delo narejeno tudi, če mora zato delati dlje. Tak je tudi doma in to mi je pri njem všeč. Včasih je celo preveč predan in se preveč odpoveduje svojim željam. To je v resnici lastnost, ki jo tudi zelo cenim pri svojih zaposlenih. Samo takrat sem v drugi vlogi. Hmmm, tudi moji zaposleni imajo doma družine in popoldanske obveznosti. Premalokrat pomislim na to. Lahko bi bila boljši vodja, če bi se tega zavedala. Svoje zaposlene bi lahko večkrat pohvalila v takšni situaciji. Res ni samoumevno, da so tako zavzeti. Kakšen petek bi morda lahko tudi koga nagradila s tem, da gre kakšno uro prej domov?"

Bodite hvaležni za izkušnjo in priložnost za rast, ki vam jo je dal (potencialni) konflikt.

4. IZBERITE INTELIGENTEN ODZIV

Ko obvladamo impulze, dobimo sposobnost izbire. Lahko se zavestno odločimo za odziv, ki bo pripeljal do boljšega rezultata.

Inteligenten odziv je lahko na primer samo to, da za spremembo zavestno mirno odreagiramo na situacijo, na katero bi sicer odreagirali vzkipljivo. Ali pa da se zahvalimo za komentar, namesto da zavijemo z očmi.

Telefonski pogovor: Žena prijazno: "Živijo dragi, kako si? Kaj se dogaja v službi, da se še nisi odpravil domov?" Mož: "Oprosti ljubica, ravno sem stopil iz šefove pisarne. Obeta se reorganizacija in me je poklical na nenapovedan sestanek. Vem, da sva zmenjena in zamujam, ampak ni šlo. Ti več pojasnim, ko bom doma. Zdajle hitim, da pospravim mizo, čez pol ure bom pri tebi. Vmes bom še poklical Jožeta, da bova malo zamudila, da ne boš vedno ti tista. Saj bo razumel, tudi pri njem je velikokrat pestro." Žena: "Razumem, upam, da sta se dobro pomenila. Ne kliči iz avta, se bom že jaz zmenila, tako ali tako imam čas. Kar mirno vozi, da ne boš naredil kakšne neumnosti. Bomo že nadoknadili to zamudo, saj smo jutri prosti in lahko ostanemo malo dlje. Ti skuham kavo, da jo boš spil na poti, da prideš malo k sebi?" Mož: "Hvala, draga, res si pozorna. Z veseljem. Rad te imam." Srečen konec.

Z vajo boste sposobni obvladovati svoje impulzivne reakcije tudi v bolj zahtevnih izzivih vsakdanjega življenja. Kot pri telesnem fitnesu bodo tudi umske kapacitete rasle skladno z intenzivnostjo vašega treninga.

Že minimalne razlike postopoma vodijo v dramatične, pozitivne spremembe vaših odnosov. Začnite z njimi danes, saj je škoda vsakega dneva, ki ga preživite v vlogi junaka akcijske drame.

Izberite boljši žanr in uživajte v igri odnosov, ki jo režirate sami!

