Vsakdo, ki ima domačo žival, pa naj bo to pes ali pajek, se je verjetno že kdaj vprašal, kako vidi in doživlja svoje (in vaše) domovanje. Zdaj so vam lahko pri tem v pomoč digitalne podobe, ki jih je objavila platforma HomeAdvisor, sicer namenjena iskanju gradbincev in drugih obrtnikov, ki se ukvarjajo s prenovami.

Na slikah so upodobili, kako dnevni prostor vidijo različne živali, ki si jih ljudje običajno omislijo za hišne ljubljenčke. "Vaš dom vidijo precej drugače kot vi, saj so njihove oči zgrajene drugače," so pojasnili.

Foto: HomeAdvisor/Cover-Images.com

Digitalne podobe so ustvarili s pomočjo podatkov o tem, kako so zgrajene oči različnih živali, pri čemer so se osredotočili na različne receptorje za svetlobo in na vidno polje. Nekatere živali tako svet vidijo v manj barvah kot večina ljudi, oči drugih so manj občutljive za kontraste, mnoge pa imajo vidno polje veliko širše kot ljudje, so pojasnili.

Če vas zanima, kako je to videti v praksi, si oglejte spodnje primerjave: z drsnikom lahko primerjate pogled človeka (na levi) in različnih živali (na desni).

Pes:

Mačka:

Zlata ribica:

Papiga:

Kača:

Tarantela:

Kameleon:

Foto: HomeAdvisor/Cover-Images.com

