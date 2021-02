Spalni pomočnik za potopitev v deželo sanj

Pri hitro rastoči znamki veselih hrčkov Dedoles so v leto 2021 zakorakali z najnovejšimi veselimi, živahnimi in barvitimi kosi. Že uveljavljeni kolekciji veselih nogavic in spodnjega perila z izvirnimi in veselimi motivi za ženske, moške in otroke so dodali nove izdelke, ki so unikatni in v isti sapi še kako uporabni. Med novimi produkti prednjačijo predvsem udobne in kakovostne spalne maske ter copati .

Za Dedolesove izdelke so značilni zabavni motivi, ki jih večinoma ustvarja ekipa slovaških oblikovalcev. Vesele nogavice in perilo so nedvomno odlična ideja za popestritev vsakdana, pa tudi univerzalno darilo za vse, ki imajo radi izvirne in lepo oblikovane izdelke.

Da hrčki še nikoli niso bili tako priljubljeni in da gre za še kako priljubljeno spletno trgovino, potrjuje podatek, da so pred kratkim pri znamki Dedoles našteli okroglih dva milijona kupcev. V zadnjih dveh letih so Dedolesovi oblikovalci ustvarili kar 1.400 različnih kosov, med katerimi so najbolj prodajane vesele nogavice mačke, ki ponujajo široko paleto vzorcev. Vzorce z nogavic uporabljajo tudi pri drugih izdelkih, kot so spodnje perilo, pajkice ali kopalke. Vas zanima, kateri izmed kosov je najbolj prodajan? Klasične nogavice Čas za pivo.

Motive na njihovih izdelkih navdihuje življenje okoli nas, široka paleta izdelkov pa je primerna za vsakdanje priložnosti ali za tiste bolj posebne, ko želimo z različnim dodatki tako ali drugače stilsko izstopati. Radi jih nosimo kar tako, za dobro voljo, za lepši dan, z dobrim okusom in kombinacijo pa lahko različni kosi še kako popestrijo siceršnjih stajling in mu dodajo piko na i.

Za zdaj so pri znamki z veselimi izdelki poskrbeli za popolno udobje z nasmehom do ušes čez ves dan, po novem pa nas bodo z unikatnimi spalnimi maskami zazibali v kakovosten in udoben spanec.

Popolna tema s spalno masko

Kakovosten spanec je ključnega pomena za naše zdravje. Spanje je ena najprijetnejših dejavnosti, je naravno in potrebno, našemu telesu pa omogoča, da se sprosti in obnovi. Raziskave kažejo, da odrasli ponoči potrebujejo približno osem ur spanja. S popolnoma novimi Dedolesovimi izdelki je dober spanec zagotovljen. Če vas moti svetloba ali nimate priložnosti, da bi doma ustvarili popolno temo, je spalna maska odličen in zelo uporaben pripomoček za spanje s številnimi pozitivnimi učinki uporabe. Pozornost velja nameniti le izbiri kakovostnih materialov.

Udobne spalne maske, mehke na dotik, vam lahko pomagajo zaspati bolj naravno in hitro. Ob tem izboljšajo kakovost vašega spanca, saj nošenje spalne maske zmanjšuje čas budnega ležanja v postelji. Spalne maske blokirajo svetlobo, tisto zunanjo ali tisto "umetno", škodljivo, med katero spadata bleščanje pametnih telefonov ter sijaj televizorjev in budilk na nočnih omaricah. Temnejša soba praviloma pomeni trdnejši spanec, spalne maske pa med drugim dokazano sproščajo in so odlične tudi za potovanja, ne nazadnje pa izboljšujejo kakovost življenja.

Z živahno Dedolesovo spalno masko si ne boste le izboljšali kakovosti spanca, temveč tudi razpoloženje. S to spalno masko vas med spanjem ne bodo motili svetlobni žarki, vaša jutra pa bodo 100-odstotno bolj vesela. Notranja plast iz 100-odstotnega bombaža vam ponoči zagotavlja popolno udobje. Novi izdelek je na voljo v različnih barvah in motivih, zato lahko vsaka zaspanka izbere tistega, ki ji je najbolj všeč.

Veseli copati za popolno udobje

Ko se dobro naspite in prebudite, je ob postelji dobro imeti par udobnih copatov. Popolnoma novi Dedolesovi copati ne bodo le zagotovili popolnega udobja vašim nogam, temveč vam bodo tudi izboljšali razpoloženje. Naj vam kakovostni veseli copati v trenutku odnesejo tla pod nogami. Samo izberite svoj priljubljeni motiv in širite veselje, kamorkoli stopite. Poleg tega bodo veseli copati poskrbeli, da bo vašim nogam ves dan toplo in prijetno.

In še en, dodaten, a nič manj pomemben podatek – veseli in udobni copati (ter preostali veseli izdelki iz linije Dedoles) so odgovor na vprašanja: kako si polepšati dan? Upoštevajte našo preprosto metodo! Obujte si vesele copate s svojimi priljubljenimi motivi in širite veselje, kamorkoli stopite.

Znamka Dedoles ponuja na desetine novih izdelkov vsak mesec. Ne zamudite nobenega in bodite med prvimi, ki jih bodo oblekli! V svojo garderobo dodajte izjemne nove kose in pokaži svoj edinstven slog!

Več živahnih izdelkov in motivov lahko najdete na www.dedoles.si