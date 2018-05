Ritmična gimnastičarka dokazuje, da lahko gresta šport in šola z roko v roki #video

Aleksandrina pot do uspeha, pri kateri šola ni ovira

Aleksandra Podgoršek je mlada športnica, ki je že kot majhna deklica nakazovala, da bo njena pot tesno povezana s športno umetnostjo. Nesporna kraljica domačega parketa niza zavidljive uspehe na mednarodnih tekmovanjih.

Življenje je v celoti podredila ritmični gimnastiki z jasnim ciljem: kot prva ritmičarka v zgodovini Slovenije priti na olimpijske igre v Tokiu leta 2020.

Športni uspeh pa ni nekaj samoumevnega, saj Aleksandra trenira minimalno pet ur na dan in šest dni v tednu. Vse to se še dodatno poostri tik pred večjimi tekmovanji, ko trenira tudi do osem ur na dan.

''Takšen otrok potrebuje pravi servis''

Za šolo Aleksandri kljub športnim udejstvovanjem ostaja čas za šolske obveznosti, ob strani ji stoji tudi zasebna gimnazija Erudijo, kjer opravlja zgolj izpite, za katere se snov nauči doma. Veliko podporo ji zagotavljajo tudi starši.

''Takšen otrok potrebuje pravi servis, saj so z njim še fizioterapevti, psiholog, ortodont in še razne malenkosti, pri katerih se z možem usklajujeva,'' dodaja Aleksandrina mama Barbara Podgoršek.

Aleksandrina trenerka Alena Jakubovska pojasni, da dekle čaka državno prvenstvo, zatem pa se odpravljajo na Sredozemske igre, med katerimi bo imelo dva tedna počitka. Po igrah sledi še svetovno prvenstvo.

Če menite, da je tudi vaš otrok med izjemno nadarjenimi, lahko to ugotovite ob naslednjih petih znakih.



1. Otrok si že kot majhen zapomni neverjetno širok nabor informacij.

2. Izkazuje zanimanje za veliko različnih tem.

3. Začne zgodaj pisati in brati.

4. Ima žilico za umetnost, izkazuje poseben talent za glasbo, rad riše in ustvarja.

5. Uporablja naprednejše besede in stavke.

Ali sploh znamo prepoznati nadarjene otroke in kje je meja med uresničevanjem ambicije otroka in uresničevanjem ambicij staršev, je v oddaji Dan. na Planet TV še dodatno razjasnila trenerka Kaja Šindič.