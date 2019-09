Qlandia spodbuja bralno kulturo pri otrocih

Oglasno sporočilo

Nekateri otroci radi berejo, drugim branje predstavlja najhujše zlo. Kako otrokom pomagati do spoznanja, da je branje nekaj prijetnega?

Qlandia ob začetku novega šolskega leta predstavlja svoj novi projekt za spodbujanje bralne kulture. V ta namen je izdala poučno knjigo za otroke med osmim in desetim letom starosti, pa tudi mlajše, ki jim bodo pri prebiranju pomagali starši.

Zakaj je branje pomembno?

Otroci z branjem razvijajo besedišče, govorne sposobnosti, domišljijo in ustvarjalnost. Skozi zgodbe spoznajo, kakšno je življenje v različnih okoljih in kulturah, zato bolje razumejo druge, pa tudi sebe. Na ta način krepijo svojo samopodobo ter prej spoznajo, kakšna je njihova vloga v svetu. Zatorej: branje je QL!

Moja knjiga QL dogodivščin ni navadna knjiga. Je zbirka prigod na popotovanju z radovedno papigo QLaro, opisanih v kratkih zgodbicah, v katere so preko zanimivih nalog, izzivov in ostalih aktivnosti (inter)aktivno vključeni tudi otroci. Svoje dejavnosti v knjigo tudi zapisujejo in tako dobijo dnevnik dogodivščin, ki ga bodo radi prebirali tudi, ko bodo starejši.

Izobraževalne vsebine vezane na Slovenijo

Namen knjige tako ni samo zabava, ampak tudi zabavno poučevanje. Otroci s pomočjo QLare raziskujejo kraje po Sloveniji, njihove zgodbe, znamenitosti, kulturne in naravne posebnosti ter splošno družbeno koristno ravnanje. Vsebine bomo v prihodnje nadgradili tudi preko drugih komunikacijskih kanalov.

