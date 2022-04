Preverite, kaj poleg dežja še prinaša april

Oglasno sporočilo

Preverite, kaj vam prinaša april! Postavite vprašanje s kateregakoli področja, nato pa na spodnji sliki izberite karto, ki vas najbolj pritegne. Za vsako se skriva sporočilo, ki prinaša odgovor na vaše vprašanje ali usmeritev v povezavi z njim.

Postavite vprašanje, izberite karto, nato pa preberite odgovor pod številko.

1. Kraljica kelihov

Soočenje. Na pohodu je svet čustev, ki vam bo povsem zameglil razum. To ni nujno slabo, če se zavedate, kje je meja med resničnostjo in domišljijo. Če ste popolnoma odtavali, pa je dobro, da vas ta karta opomni, da se morate soočiti z resničnostjo, preden sprejmete nepreklicno odločitev na podlagi čustev.

2. Svečenik

Opomin! Vesolje nam včasih pošlje streznitveni signal oziroma duhovno brco v zadnjo plat, da se moramo nehati pehati za materialnim in odgovore poiskati v duhovnosti. Če ne najdete odgovora v sebi, se oprite na osebo v svojem življenju, ki ji zaupate, in jo prosite za nasvet.

3. Paž mečev

Bodite pozorni! Nekdo vam namerno povzroča težave oziroma kodra živce, lahko tudi prikrito, zato ga ne boste zlahka odkrili. Skrbno pretehtajte svoje korake, sicer lahko zmagate bitko, a izgubite vojno.

4. Kralj kelihov

Cilj. Zdi se, da ne veste točno, kaj bi radi dosegli in kam se usmerili, poleg tega pa laganje ni najlepša čednost, še posebno če lažete sebi. Zberite se in usmerite svoje misli proti cilju, ki si ga želite doseči. Brezciljno plutje v morju vsakdanjega življenja ne obeta zakladov.

5. Kolo sreče

Prelomnica! Vse kaže, da ste na pravi poti in da vam vse teče kot po maslu, pričakujete pa lahko še napredek. Očitno ste nekaj naredili prav, tudi če ste morali prebroditi težavno obdobje, ste se iz njega veliko naučili in ste zdaj končno na konju, ki galopira do nagrade za pretekla dejanja.

6. Trojka mečev

Žalost. Počakajte in premislite, kako boste začeli znova. Vse je v vaših rokah, zato ne izgubljajte pameti. Če imate zlomljeno srce ali ste doživeli hud poraz, razočaranje, morate sprejeti okoliščine in ugotoviti, da maščevanje ni pravo orožje. Le tako boste premagali žalost in se znova odprli priložnostim za ljubezen in srečo.

7. Šestica novcev

Dobra novica. Dolgovi bodo poravnani – nekdo vam bo nekaj vrnil, lahko je to denar ali kaj drugega, lepa gesta, darilo iz srca. Lahko boste tudi vi nesebično pomagali človeku v stiski in tako pridobili hvaležnost nekoga.

8. Ljubimca

Izbira. Prijateljstvo ali ljubezen? Zvestoba ali novo razmerje? Karta ljubimcev običajno napoveduje izpolnitev srčnih želja, obljubo srečne zveze. Sami pa boste morali ugotoviti, kdo je tista vaša prava sorodna duša in ali vam ljubezen, ki jo čutite, tudi vrača.

9. Kralj novcev

Brezhibno! Vaša želja bo padla na plodna tla, vaša prizadevanja bodo obrodila sadove. Kralj novcev prinaša obilje in plodnost, dobiček in ugoden izid, če ste tvegali pri poslu ali ste morali izbrati med dvema možnostma.

10. Paž palic

Nov obraz. V vašem življenju bo zavel svež veter, ki bo dobro razpihal vaše misli. Lahko spoznate novega prijatelja, ljubimca ali nekoga, ki bo zbudil vaše zanimanje. A pazite se, za spontanostjo se lahko skrivajo nepremišljenost in prenagljene odločitve.

11. Paž novcev

Preobrat. Čaka vas sprememba, ki ste jo že nekaj časa potrebovali, vendar okoliščine niso bile ugodne. Lahko je to nova služba, nov hobi, začetek nove dejavnosti, uresničenje načrta. Sprememba bo preudarna, zato je dvom o uspehu odveč.

12. Zmernost

Potrpežljivo. Po obdobju negotovosti in strahu se boste lahko sprostili, v vaše življenje se vračata ravnotežje in udobje. Če morate izbrati med več možnostmi, izberite srednjo pot in ne zahajajte v skrajnosti. Ta karta lahko kaže na boljšo komunikacijo v partnerstvu, spoštovanje, upanje, dobre obete.

