Popolno valentinovo darilo zanjo in zanj!

Oglasno sporočilo

Februar je zagotovo eden najbolj romantičnih mesecev v letu, saj 14. februarja praznujemo praznik zaljubljencev – valentinovo. Dan, ko drug drugemu še prav posebej izkazujemo ljubezen in se medsebojno obdarujemo. To pa je tudi dan, ko ne smemo pozabiti na ljubezen do sebe.

Praznik ptičje ženitve in prebujanja pomladi

Zgodovina razkriva, da so 14. februarja nekoč praznovali ptičje ženitve in prebujanje pomladi, danes pa na ta dan vsi zaljubljenci praznujemo nekaj najlepšega na svetu – ljubezen. Takrat smo karseda pozorni do svojih boljših polovic in to ponavadi želimo dokazati še s popolnim darilom. Ali ste vedeli, da so cvetje, čokolada in parfum eno najpogostejših daril, ki jih običajno poklanjamo svojim najdražjim?

Po valentinovo darilo v dm, kjer najdete vedno ugodne dišave zanjo in zanj

V poslovalnicah dm drogerie markt vas bodo za valentinov vikend, od 11. februarja do 14. februarja 2022, ob nakupu kateregakoli izdelka z oddelka parfumerije razveselili z brezplačno voščilnico po izbiri in s prav tako brezplačnim zavijanjem.

Na oddelku parfumerije februarja namreč lahko najdete vedno ugodne dišave zanjo in zanj ter tako vse opravite na enem mestu – kupite darilo, ki vam ga lično zavijejo, ter prejmete valentinovo posvetilo za vašo najljubšo osebo.

Kako izbrati pravi parfum

Ste vedeli, da dišave svoj vonj razvijejo v treh različnih fazah? Prva faza je vrhnja nota, ki je odločilna pri prvi zaznavi vonja določenega parfuma. Naredi prvi vtis in po 15 minutah zbledi. Naslednja nota in dejanska zaznava vonja je srčna nota, ki nastopi po tem, ko vrhnja nota zbledi. Ko se tudi srčne note dišave razdišijo, pride do izraza zadnja – bazna nota, ki jo zaznavate najdlje in ki poskrbi za to, da se krasno čutno doživetje nadaljuje.

Ne glede na to, za kakšno priložnost iščete parfumsko ali toaletno vodo, boste v dm drogerie markt zagotovo našli ustrezen vonj zase in za svoje najdražje. Izbirate lahko med dišavami s čutnimi vonji za zapeljivce, sadnimi in svežimi notami za športnike, ženstvenim in cvetličnim vonjem za romantične dame ali možatim lesnim vonjem za elegantnega moškega. Na voljo so ženski in moški parfumi vrhunskih znamk, kot so Giorgio Armani, Dior in Calvin Klein.

Popolno darilo zanjo: Parfumska voda Elizabeth Arden 5th Avenue, 30 ml, cena 19,99 evra ali darilni set Flower by Kenzo, cena 49,99 evra.

Popolno darilo zanj: Toaletna voda David Beckham Beyond, 40 ml, cena 17,99 evra ali darilni set za moške Seinz, ki vsebuje gel za britje, brivnik in balzam po britju, cena 19,95 evra.

Naročnik oglasne vsebine je DM DROGERIE MARKT, D. O. O.