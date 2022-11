Podarjamo Miklavževo presenečenje, ki bo navdušilo vaše najmlajše

Prav takšno darilo lahko s sodelovanjem v naši nagradni igri osvojite tudi vi!

Foto: Ana Kovač

Sv. Nikolaj oz. Miklavž je resnična zgodovinska osebnost, živel pa je v 3. in 4. stoletju na območju današnje Turčije. Ko sta mu starša ob smrti zapustila lepo premoženje, ga je razdelil med reveže, sam pa postal redovnik in kasneje škof.

Pa ste vedeli, da v Sloveniji še danes živi približno sto Miklavžev? Prav ste slišali – na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije lahko preberemo, da je bilo v začetku letošnjega leta v Sloveniji 65 prebivalcev z imenom Miklavž, 37 oseb pa je imelo takšen priimek.

Pet bolj ali manj znanih zanimivosti o Miklavžu Ime Nikolaj (Nikolaos) v grščini pomeni "zmaga ljudstva".

Miklavž je oblečen v belo škofovsko oblačilo z zlatim okrasjem, znan je po svoji dolgi beli bradi, v rokah pa ima ukrivljeno zlato palico.

Sv. Nikolaju oz. Miklavžu je v Sloveniji posvečenih več kot sto cerkva, med katerimi je tudi ljubljanska stolnica.

Pojav, ko pozno jeseni večerno nebo zažari v rožnatih odtenkih, po ljudskem izročilu opišemo z izrazom, da "Miklavž piškote peče".

Obhod Miklavža s spremstvom – angeli in parklji – imenujemo miklavževanje, poteka pa na predvečer njegovega godu, 5. decembra.

Foto: Getty Images

