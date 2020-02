Ob 70. obletnici poroke razkrila skrivnost trdnega zakona #video

Med redke zakonske pare, ki so dočakali 70. obletnico poroke, sta se vpisala zakonca Nina in Sergej Šerin iz sibirske regije Kemerovo. Slovesni jubilej v matičnem uradu so spremljali tudi novinarji Reutersa, ki so ju ob tem povprašali, kaj je po njunem mnenju (in izkušnjah) skrivnost srečnega ali pa vsaj dolgoživega zakona.

Roko na srce – njuni odgovori bodo zaprisežene romantike razočarali.

"Bistveno je, da si potrpežljiv in pripravljen odpuščati. Vedno sva se spoštovala," je dejala 88-letna Nina, "vedela sva, da drug drugega potrebujeva, da morava skrbeti za otroke in delati."

Foto: zajem zaslona

"Ženskam svetujem, naj jih ne užalijo nepomembne stvari," je še izjavila, "raje se obrnite stran in se zjokajte na samem. Jaz sem vedno zbežala h kravam, objela katero od njih, se zjokala, krava me je obliznila, nato sem šla domov, si umila obraz in spet je bilo vse v redu."

Še manj romantičen je bil 95-letni Sergej, odlikovan veteran druge svetovne vojne. "Iz vojne sem prišel ranjen, šepal sem in takšnih fantov so se dekleta izogibala," je povedal, "ona pa se je poškodovala v rudniku in je prav tako šepala, zaradi česar ni našla moža. Tako sva se poročila midva, dva šepavca, in zdaj sva tukaj."

