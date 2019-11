NekiNeki ustvarjata svoje pleme

Telekom Slovenije je uspešnost YouTube kanala NekiNeki nadgradil z naročniškim paketom NekiNeki za mlade. Mladi se na družbenih omrežjih in prek mobilnih aplikacij povezujejo v različne skupine glede na vsebino in skupne interese, v Telekomu Slovenije pa jim odslej omogočajo, da se povežejo tudi na ravni komunikacijskih storitev.

Nov paket namreč mladim do 31. leta omogoča, da se do štirje prijatelji povežejo v pleme, s čimer vsak pridobi dodatne ugodnosti. Paket mesečno zagotavlja neomejene klice in sporočila v Sloveniji in državah EU-tarife ter 100 GB prenosa podatkov (od tega 9.585 MB v državah EU-tarife), vsak prijatelj, ki se poveže v pleme, pa dodatno vsak mesece prejme še 100 GB mobilnega prenosa podatkov v omrežju Telekoma Slovenije in popust na mesečno naročnino.

Foto: Telekomov Tehnik Nosilec plemena je poglavar, ki se mu lahko pridružijo še en, dva ali trije člani (naročniki paketa NekiNeki). Poglavar pleme ustvari zelo preprosto, in sicer tako, da pošlje SMS z vsebino PLEME na številko 1918, ali pa pleme ustvari v Mojem Telekomu (http://ts.si/MT-pleme). S tem poglavar pridobi kodo, ki jo posreduje svojim prijateljem in ki jo vpišejo v Moj Telekom, ali pošljejo SMS z vsebino PLEME KODA na številko 1918.

Poglavar za vsakega člana plemena pridobi 1 evro popusta pri mesečni naročnini, ki v osnovi znaša 19,99 evra. V primeru enega pridruženega člana tako pridobi 1 evro popusta, v primeru dveh članov 2 evra, v primeru treh pa 3 evre popusta, za vsakega člana plemena pa pridobi tudi dodatnih 100 GB prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije. To pomeni, da v primeru dveh pridruženih članov poglavar pridobi dodatnih 200 GB, v primeru treh pridruženih članov pa 300 GB. Tako pridobljeni gigabajti se prištejejo 100 GB prenosa podatkov, ki so že vključeni v naročnino.

Vsak član, ki se pridruži plemenu, pridobi 1 evro popusta pri mesečni naročnini in dodatnih 100 GB prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije. Dodatna količina in popust veljata v okviru posameznega obračunskega obdobja. Vsak posameznik je lahko vključen le v eno pleme.

Foto: Ana Kovač S plemenom znaša naročnina na paket NekiNeki za poglavarja torej od 16,99 evra dalje, ki ima ob tem na voljo do 400 GB prenosa podatkov, od tega 9.585 MB v državah EU-tarife. Član plemena pa ima za 18,99 evra na voljo 200 GB mobilnega prenosa podatkov, od tega 9.585 MB v državah EU-tarife. Pri tem imajo vsi na voljo mobilni internet s prenosnimi hitrostmi 300 Mbit/s do uporabnika in 50 Mbit/s od uporabnika.

Naročniško razmerje za paket NekiNeki lahko sklenejo mladi od 6. do 31. leta (do 15. leta starosti je nosilec naročniškega razmerja starš oziroma zakoniti zastopnik). Za obstoječe naročnike mobilnih storitev Telekoma Slovenije je prehod na paket NekiNeki brezplačen. Spremembo paketa lahko uredijo tudi prek Mojega Telekoma (http://ts.si/MT-paket).

Naročniki NekiNeki lahko izbirajo med številnimi mobiteli po redni in akcijski ceni. Tako je po akcijski ceni na voljo Huawei P Smart Z, in sicer za 72 evrov (24-krat po 3 evre mesečno z vezavo za 24 mesecev) oziroma 108 evrov (12-krat po 9 evrov mesečno z vezavo za 12 mesecev). Ob nakupu mobitela kot darilo prejmejo še brezžične bluetooth slušalke Huawei.

Več si lahko preberete tudi na http://ts.si/pleme.