Nakupovanje brez nepotrebnega stresa

December velja za najbolj prazničnega med vsemi meseci v letu. S seboj prinaša ogromno veselja, druženja v družinskem in prijateljskem krogu, prireditev, zaključnih praznovanj in seveda obdarovanja. V blišču lučk in ob toplem napitku hitro pozabimo na vsakodnevne tegobe in izzive, zato se decembra in praznikov, ki se takrat zvrstijo, večina zelo veseli. Razveselimo se tudi daril, saj nam skrbno zavite pozornosti pokažejo, da je nekdo mislil tudi na nas in se potrudil uganiti naše skrite želje.

Nakupovanje iz naslanjača ali nepregledno nakupovalno središče?

Plošča pa se obrne, ko pomislimo na izbiro daril za svoje najdražje. Niti najbolj zagreti nakupovalci se ne razveselijo čakanja v neskončnih kolonah, iskanja parkirnih mest, organiziranja časa, neskončnih seznamov, obvestil o nedobavljivosti in podobnih nevšečnosti. Veliko ljudi se tako v iskanju optimalnega kupovanja daril odloči za nakupovanje iz domačega naslanjača, kar se morda zdi najelegantnejša rešitev. Pa je res tako? Morda boste, če gre za zaupanja vrednega spletnega ponudnika, prihranili nekaj časa, v času praznikov pa se pogosto zgodi, da izdelkov ni na zalogi, da se med dostavo poškodujejo, so napačnih velikosti ali so poškodovani. Če ste torej privrženec takega nakupovanja, morate imeti vedno rezervni načrt, ki bo morda zahteval še bistveno več časa, kot če bi sedli za volan in opravili nakupe.

Če torej cenite zanesljivost in izdelek radi vidite v živo, spletni nakupi niso prava rešitev za vas. Kaj pa nakupovalna središča? Če imate srečo in naletite na tako, ki ima pod isto streho trgovinice, ki jih želite obiskati, se boste v najboljšem primeru vsaj pošteno nahodili med nadstropji in oddelki, nekajkrat izgubili živce, z jekleno voljo vztrajali do konca in komaj čakali, da december mine. Če torej niste privrženec epskih pohodov po nepreglednih trgovskih središčih in ljubitelj stanja v kolonah, vam tudi izkušnja enega ali več nakupovalnih središč ne bo ustrezala.

STOP SHOP – priročni in prijazni do družin

Če ste tik pred tem, da vržete puško v koruzo, nikar. Za vas imamo odlične novice. Nakupovalni centri STOP SHOP vam ponujajo odlično izkušnjo. Ko boste sestavili seznam želja, obiščite katerega izmed njih. Parkirali boste točno pred trgovino, ki vam najbolj ustreza, pri tem pa ne boste zamudili ugodnosti, ki jih trgovine pripravljajo v decembru. Do otrok prijazen pristop vam bo načrtovanje še olajšal. Centre trenutno najdete v Postojni, Kranju, Domžalah, Velenju, Celju in Novem mestu. Vaši nakupi bodo premišljeni, hitri in organizirani, pa še kopica presenečenj vas čaka. Da bi izboljšali nakupovalno izkušnjo, v drugi polovici decembra svoja vrata odpirajo še centri v Mariboru, na Ptuju in v Krškem. Privoščite si torej optimalno nakupovalno izkušnjo in si prihranite skrbi. Naj bo letošnji december po vaši meri.