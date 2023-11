Kje letos nakupujejo trije dobri možje?

Foto: Shutterstock

Otroci v prvih mesecih življenja v glavnem spijo, jedo, se veliko crkljajo in opazujejo okolico. Najbolje vidijo svetle predmete z drznimi vzorci. Zanje izbirajmo igračke v črno-belih in drugih kontrastnih barvnih kombinacijah. Sčasoma otrok začne uživati tudi v igračah, ki pritegnejo njegova druga čutila, zato lahko podarimo igrače, ki spodbujajo interakcijo na različne načine: lahko cvilijo ali šumijo, ko jih stisnejo, so prijetne na dotik, mehke in ljubke. Dojenčki radi igrače nosijo v usta, kar jim olajša izraščanje zobkov, temu so namenjene posebne igrače za grizenje.

Za otroke do enega leta starosti bomo izbrali različne mehke ropotuljice, pisane podloge za ležanje na tleh, barvne vrtiljake za nad posteljico, mehke žogice, plišaste igračke, tekstilne knjigice in lahka plastična ogledala.

Čas za zlaganje, preprosta vozila in sestavljanke

Foto: Shutterstock

Po prvem rojstnem dnevu se otroci navdušujejo nad opazovanjem gibanja, spoznavajo vzrok in posledico, zato obožujejo vsako igračo, ki se odziva na njihova dejanja. Tako uporabljajo svoje novo pridobljene motorične sposobnosti.

Najmlajši bodo oboževali igrače, ki jim omogočajo udarjanje (po žogi) s kladivom, ali tiste, ki povzročijo predvajanje glasbe ali pojav likov. Nekatere bolj tehnične igrače se ob pritisku na gumbe oglašajo s črko, obliko ali številko. Čeprav malček še ne razume pomena, pa bo vseeno užival v igri s takšnimi igračami.

Zanje so primerni različni obroči, skodelice ali škatle za zlaganje, igrače na potiskanje ali vlečenje, kompleti za zabijanje, preprosta glasbila, igrače za razvrščanje oblik, vozila in figurice, ki se vozijo v teh vozilih, sestavljanke s štirimi ali petimi deli, gumijaste račke ali čolni.

izbor lesenih igrač: ksilofon s kladivcem, miza za udarjanje, želva z vrvico za vlečenje, aktivna kocka 5 v 1 ali zvočna žaba. sestavljanka iz lesa Playtive s petimi ali šestimi kosi, lesene igrače za malčke: mozaik za sestavljanje, slikovne kocke, deska z lesenimi kockami, komplet živali za vtikanje in sestavljanje ali sestavljiv stolp, igre za fino motoriko: igra labirint, sestavljanka s štampiljkami, sestavljanka ura, igra nizanja ali magnetni labirint,

Čarobni svet kuhanja, nege in čiščenja

Pri otrocih, starih dve ali tri leta, igra postane že bolj namenska, fina motorika jim že omogoča bolj razgibano igro. Lahko že sestavljajo s kockami in uživajo tudi v igri pretvarjanja, ki posnema dejanja ljudi okoli njih. Všeč jim bodo tudi visokotehnološke igrače, ki oddajajo zvoke iz resničnega življenja, kot so telefoni, ki zvonijo, ali lutke, ki govorijo. Radi imajo različna vozila, hranijo in negujejo svoje punčke, kuhajo in skrbijo za živali.

Otroci so v tej starosti zelo aktivni. Večina jih še vedno uživa v igračah za potiskanje in vlečenje. To je idealno obdobje, da otroku priskrbite igračo za vožnjo, ki jo lahko poganja z obema nogama.

Zanje izberimo punčke in plišaste živali, pripomočke za igro pretvarjanja, kot so kompleti za kuhanje, čajanke in trgovine, vozički in pripomočki za punčke, igrače za vožnjo, tricikle in ravnotežna kolesa, glasbene inštrumente, velike transportne igrače z gumbi, konstrukcijske igrače za sestavljanje ...

Foto: Shutterstock

Eksplozija učnih sposobnosti: igrače, ki spodbujajo učenje

Foto: Lidl Slovenija

Otrok pri štirih in petih letih doživlja pravo eksplozijo učnih sposobnosti, zato mu v tem obdobju ponudimo interaktivne izobraževalne igrače, ki učijo matematične in besedne spretnosti. Otroci v tem obdobju sanjarijo, da so učitelji, piloti, balerine, športniki, vile ali karkoli jim je všeč.

Za darilo lahko izberemo ustvarjalne komplete, kocke za sestavljanje, akcijske figure, barbike in druge punčke, različne kostume, vozila, parkirne hiše, letališča, železniške proge in postaje. Navdušeni bodo nad družabnimi igrami, ki ne zahtevajo branja, žogami in kolesi.

Spodbujajmo znanstveno razmišljanje

Foto: Shutterstock

Pri šestih in sedmih letih pa otroci že zelo dobro razvijajo svoja področja zanimanja, vendar so še vedno pod vplivom svojih najbližjih in vrstnikov. Nekateri otroci radi izvajajo znanstvene eksperimente, drugi radi slikajo, izdelujejo nakit iz perlic ali se igrajo s punčkami. Prijatelji postajajo vse pomembnejši in vaš otrok bo začel spraševati po določeni igrači, ker "jo imajo vsi drugi."

Pri tej starosti otroci pogosto postanejo veliki oboževalci računalniških iger, vendar se zelo radi tudi s prijatelji igrajo športne in družabne igre ter gradijo stvari. Mnogi od njih uživajo v igračah, povezanih z glasbo.

Navdušeni bodo nad znanstvenimi kompleti, magneti, povečevalnimi stekli in teleskopi, vedno aktualnimi kockami in različnimi gradbenimi kompleti. Potrebujejo vedno več športne opreme, vsaj kak avtomobilček na daljinsko vodenje in igre, ki zahtevajo nekaj strateškega razmišljanja, kot so šah, dama ali Jenga.

Osemletniki in starejši otroci pa najbolj uživajo v računalniških igricah ter seveda v športih na prostem, potrebujejo skiroje, kolesa in rolerje. Imajo že podobne interese ali hobije kot odrasli, mnogi od njih uživajo v ustvarjanju in se jim zdijo tekmovalne igre vseh vrst neustavljive.

Zanje bomo izbrali bolj dovršene znanstvene komplete, komplete za izdelovanje predmetov, opremo za šport na prostem, zapletene konstrukcijske komplete in družabne igre.

otroška delovna miza Playtive z rokavicami, žago za les, s kladivom, z vijačnim ključem, izvijačem in s kotnikom,

komplet namizne kuhinje ali delovne mize Playtive.

Foto: Lidl Slovenija

Da bo pričakovanje vseh treh dobrih mož v prihajajočih tednih bolj zabavno, si lahko omislite enega od več vrst adventnih koledarjev: adventni koledar z orodjem Parkside, fitnes adventni koledar Crivit, otroški adventni koledar, adventni koledar s čajnimi svečkami Yankee Candle.