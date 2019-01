Kako se "znebiti" tašče, ki se je priselila k nam? #VeronikaSvetuje

Veronika!



Z ženo sva pred dobrimi tremi meseci prvič postala starša. Najprej je bilo v načrtu, da se za največ dva tedna k nama vseli tudi tašča, zato da ženi, dokler sem jaz v službi, pomaga pri novorojenčku. Težava je v tem, da že tri mesece biva pri nas in nikakor ni videti, da bi se v kratkem odpravila nazaj domov. Poleg tega, da zna biti nadležna, se ravno tako vmešava v to, kako z dojenčkom ravnava. Zgodilo se je že, da mi je otroka iz rok kar izpulila, češ da ga nisem pravilno držal pri hranjenju.



Ženi sem že večkrat dal vedeti, da me njena prisotnost moti, a nič ne pomaga. Ne vem, kaj naj naredim, saj svoji ženi zamerim to, da ne upošteva mojih želja. Včasih si niti ne želim iti domov, ker mi gre tako na živce.

Lepo pozdravljeni!

Foto: Aleksandra Saša Prelesnik Novorojenček v dom, ali še bolje rečeno, v vsakega posameznika in partnerski odnos prinese ogromne spremembe. Ko gre za prvega otroka, je lahko sprememba še toliko večja v smislu, ker nisi več samo partner, ampak postaneš tudi starš. Vloge se spremenijo za vedno in prej se ti niti sanjalo ni, kaj to pomeni.

Čeprav je v naš biološki sistem na neki način zapisano znanje za nego in skrb otročka, pa vsak novi dan ne prinaša le tega in nikakor ni lahko. Ob vseh novostih, ki so lahko včasih močno frustrirajoče, celo boleče, in celjenju ženskega telesa, pa še vedno ostanejo tudi vsa tista hišna opravila, ki morajo biti postorjena. Tudi kosilo mora biti na mizi, perilo oprano in zlikano. Potem pa sta tukaj še vidva kot partnerja.

Vloge pa se vzporedno spremenijo tudi našim staršem, ki zdaj postanejo stari starši. Moram reči, da je njihova pomoč, seveda če si jo sploh želijo nuditi, izjemno dobrodošla. Njihova pomoč namreč ni kar pričakovana in nikakor ni njihova dolžnost.

Na samem začetku so lahko v veliko pomoč in, verjemite mi, tudi malo pozneje, ko si bosta s partnerico ali soprogo zaželela nekaj uric preživeti čisto sama kot par. Da ne govorimo, kako dobrodošli so občasno za kakšen konec tedna ali počitnice. Pri tem lahko pridobite prav vsi. Otroci, starši in stari starši.

Seveda pa morate biti složni, se dobro razumeti. Da ste vsi slišani in razumljeni. Vse nerazumevanje ali slabo voljo znotraj družinskega sistema čutite vsi. Pomembno je in svetujem vam, da se pogovorite, kaj vam je vsem všeč in kaj koga moti. Tako vidva z ženo kot tudi s taščo ali preostalimi člani v sistemu.

Upam, da niste le za slabo vzeli tega, da vam je rekla, kako otročka pravilno hraniti … Morda se vam je želela le dokazati, kako ona zna in da ji lahko kot oče zaupate svojega otroka. Morda je še vedno okužena z razmišljanjem, značilnim za starejše generacije, da pride moški iz službe utrujen domov in se ne bo ukvarjal z otročkom, saj je to "ženska domena", in vam ga je zato vzela. Morda pa ste res storili kaj, kar ni bilo najbolj dobro? Kritike so včasih dobrodošle. Res pa je, da je pomembno, kako so izrečene, in tudi, kako dojete.

Vprašajte se, zakaj vas tako moti? In če vas dejansko njena prisotnost tako moti, se skušajta s partnerico dogovoriti, da je njena pomoč dobrodošla, dokler vi ne pridete domov iz službe. Verjetno vaši ženi v vsem času vaše odsotnosti njena dodatna pomoč veliko pomeni.

Skušajte iskati pozitivno, da vas bo situacija združila, ne razdružila. Pomembno je, da delate v dobro drug drugega. Da se znate ovrednotiti oziroma drug drugemu zahvaliti za pomoč in dobro delo. Vsekakor pa sta vidva starša in odprto povejta svoja pričakovanja in želje.

