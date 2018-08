Kako se pravilno lotiti nakupovanja šolskih potrebščin

Ko gre za nakup šolskih potrebščin, se starši vedno znajdejo v razcepu, kako poiskati pravo ravnotežje med natančnim seznamom šole in otrokovih želja. V resnici pa zadeva niti ni tako kompleksna: seznam naj bo vodilo pri uresničevanju otrokovih predstav o najboljših potrebščinah.

Seznam preverite že doma

Da ne bo slabe volje med nakupovanjem: preverite skupaj z otrokom seznam otroških potrebščin in skupaj z njim začrtajte cilje. Najprej preverite, katere stvari s seznama že imate doma in jih že takoj prečrtajte, nato se z otrokom dogovorite o praviloma najbolj "perečih" potrebščinah s seznama: šolski torbi, peresnici in zvezkih.

Z otrokom se pogovorite, kakšne so njegove želje o šolski torbi in drugih potrebščinah. Pobrskajte ponudbo po spletu in naj tako izbere tiste, ki so mu najbolj všeč in ki so seveda še v okviru vašega proračuna.

Od mladega prvošolca do razigranega mladostnika

Ponudba šolskih potrebščin je raznolika, zato se je včasih težko odločiti - naj vas poleg želja zato vodi praktičnost.

Šolarji v prvi triadi potrebujejo več barvic in flomastrov, zato so zanje priporočljive večje peresnice, kjer bodo lahko varno shranili vse potrebno za pisanje in risanje.

Podobno je pri izbiri zvezkov - izbirajte kakovostne, s primerno gramaturo papirja (vsaj 80 g), da se pisava ne pozna skozi in z močnejšimi platnicami, da se robovi zvezka ne vihajo. Uporabljajte ovitke za zvezke, ki jih ohranijo lepe skozi vse šolsko leto.

Največji zalogaj pa je nedvomno nakup šolske torbe. Ta naj bo prilagojena predvsem otrokovi velikosti in starosti, naj bo predvsem lahka in ergonomsko oblikovana.

Foto: Thinkstock Pri DZS so pripravili osnovna priporočila pri nakupu prve šolske torbe, ki si jih je vredno zapomniti: #Teža: Lažji nahrbtniki so pomembni z vidika pravilnega razvoja otrokove hrbtenice. #Naramnice: Izberite torbo z ergonomsko oblikovanimi naramnicami, ki so široke in oblazinjene ter omogočajo udobno nošenje. Nastavljive naramnice omogočajo, da se teža nahrbtnika pravilno porazdeli po celem telesu. #Hrbtišče: Pomembno je tudi ergonomsko oblikovano hrbtišče, ki omogoča, da se teža enakomerno porazdeli po celotnem hrbtišču. Hrbtišča so narejena iz zračnih materialov, ki omogočajo kroženja zraka. #Ledvena podpora: Ergonomska ledvena podpora omogoča, da se teža nahrbtnika pravilno porazdeli po telesu otroka. #Predali in prekati: Za pravilen razvoj otrokove hrbtenice je pomembno, da je teža čim bližje hrbtu. Nahrbtnik mora imeti več predalov. Med nošenjem nahrbtnika je pomembno, da vsebina ne poskakuje. #Izolirani žep: Zelo priročen dodatek, ki ohranja temperaturo hrane in pijače. #Odsevniki in vidljivost: Zelo pomembno, saj bo tako otrok v slabši vidljivosti bolj viden in bo pot v šolo in iz šole bolj varna. #Vodoodpornost: Nahrbtniki, narejeni iz vodoodpornih materialov omogočajo, da vsebina nahrbtnika ob dežju ostane suha.

