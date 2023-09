Brezplačna delavnica: Kako prekiniti cikel pomanjkanja

Ste se kdaj spraševali, zakaj nekaterim ljudem uspe in imajo (skoraj) vse, kar si želijo, drugi pa ostajajo ujeti v mreži svojih neuresničenih želja? Je vaše življenje zaznamovano z občutki pomanjkanja in neuspeha? To je lahko posledica napačne uporabe zakona privlačnosti . Da bi prekinili ta negativni cikel, je ključno, da razumete, kako ta zakon deluje in kako ga lahko uporabite v svoj prid.

Sara, mati samohranilka, ki je popolnoma spremenila svoje življenje

Sara, mati samohranilka, se je dolgo borila s finančnimi težavami. Nato je odkrila zakon privlačnosti in v samo šestih mesecih popolnoma spremenila svoje življenje. Kaj je bil njen ključ do uspeha in zakaj so jo prej pestile finančne težave?

Helen Hadsell – ženska, ki je osvojila pet tisoč nagrad

Zamislite si, da osvojite vse – od potovanj in avtomobila do hiše svojih sanj. Helen Hadsell je to dosegla z uporabo zakona privlačnosti. Kako ji je uspelo?

Ključna napaka št. 1: osredotočenost na pomanjkanje

Zavedajte se, da bo pozornost na pomanjkanju privabila samo še več pomanjkanja. Namesto da razmišljate, da nimate dovolj, se osredotočite na obilje, ki ga želite. Največji zaviralec v procesu manifestacije so vaše negativne misli. Prestavite fokus, vibrirajte pozitivno in rezultati bodo sledili!

Ključna napaka št. 2: nepotrpežljivost

Manifestacija obilja ne pride čez noč. Če postanete nestrpni in nejevoljni, je vaša vibracija negativna, vesolju pa pošiljate sporočilo, da ne verjamete v proces. Zaupajte, bodite potrpežljivi in vztrajni!

Ključna napaka št. 3: pomanjkanje akcije

Zakon privlačnosti ne pomeni le pozitivnega razmišljanja, potrebna je tudi akcija. Če ne naredite konkretnih korakov proti svojim ciljem, boste ostali tam, kjer ste. Prevzemite odgovornost in ukrepajte!

Ključna napaka št. 4: nejasni cilji

Prvi korak k uresničitvi vaših želja je jasnost. "Želim si več denarja," ni dovolj jasen cilj. Zakon privlačnosti ne deluje na podlagi pomanjkljive informacije. Če želite voziti ferrarija, ni dovolj, da rečete: "Želim avto." Bodite natančni!

Ključna napaka št. 5: komunikacija z nezavednim umom

Vaš nezavedni um je tisti, ki sprejme ali zavrne informacije, ki jih pošljete. Če ne znate komunicirati z njim, je podobno, kot če navigaciji v avtomobilu ne bi nastavili cilja – najverjetneje ga boste zgrešili. Naučite se pravilno komunicirati s svojim notranjim "navigatorjem".

Sedemdnevni brezplačni spletni izziv: zakon privlačnosti v akciji!

Pridružite se nam na izzivu, na katerem bo mednarodni strokovnjak za NLP (nevrolingvistično programiranje) in zakon privlačnosti, dr. Aleksander Šinigoj, korak za korakom razložil, kako uporabiti zakon privlačnosti in se pri tem izogniti ključnim napakam, da končno prekinete cikel pomanjkanja v svojem življenju. Ne zamudite edine priložnosti v letošnjem letu!