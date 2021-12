Brezčasna božična dekoracija neprecenljive vrednosti

Božično-novoletno okraševanje je priljubljeno skorajda v vsakem domu. Vsak december se hiše spremenijo v svetlikajoče in bleščeče domove, ki odsevajo praznično dobrodošlico vsem gostom. Četudi smo povečini vajeni razkošnega okraševanja v barvah in z najrazličnejšim okrasjem, vse bolj v ospredje prihaja tudi minimalizem pri izbiri dekoracije.

Foto: Envato

Če bi se tudi vi radi naučili, kako minimalističen slog pokazati na eleganten in moderen način, preverite spodaj zbirko čudovitih prazničnih betonskih izdelkov, ki smo jih za vas našli na spletni strani Baumit. In kar je najboljše – na preprost način jih lahko naredite kar sami.

Beton je bil nekoč samo stvar na prostem

Od nekdaj je beton veljal za hladnega in dolgočasnega. Tradicionalno je bil potisnjen v kleti, garaže in na pločnike. Nikakor ni bil mišljen kot material, ki bi ga vnašali v svoje domove, a pred kratkim se je vse spremenilo. Domišljija oblikovanja z betonom se širi izven okvirjev in obstaja vse več načinov, kako ga narediti privlačnega v vsakem domu. Tako beton ni več le nekaj, kar je na tleh. Oblikovalci in arhitekti lahko zagotovijo nešteto možnosti, kako ta obstojni material uporabljati tudi v notranjih prostorih in ga narediti lepega.

Različni dekorativni izdelki iz betona popestrijo vsak dom in mu dodajo brezčasnost. Ta hladen občutek se ogreje s sodobnimi barvami, ki v dom prinašajo toplino in eleganco hkrati. V prazničnem decembru pa iz betona lahko sami ustvarite zanimive okrasne elemente, ki so lahko tudi novoletno darilo z osebnim pečatom.

Betonski izdelki so trend že nekaj časa

Dekorativne elemente iz betona lahko najdemo v butičnih trgovinah, kjer dosegajo zavidljivo visoke cene. V Baumitu pa podpirajo uporabo ostankov gradbenih materialov. Tudi iz betona. Zakaj bi jih zavrgli, če jih lahko koristno in kreativno uporabite? Izpraznite vreče HobbyBetona in ustvarite edinstvene betonske izdelke. Če vam je HobbyBetona za ustvarjanje slučajno zmanjkalo, ga lahko kupite v vsaki bolje založeni trgovini za gradnjo in dom.

Pripravljeni beton za hobi mojstre in profesionalce Idealen proizvod za vsa notranja in zunanja betonska dela. Obvezna oprema za vsako hišo, kjer ne zmanjka dela in zanimivih idej. Baumit, prepoznan in kakovosten proizvajalec gradbenega materiala, ima v naboru proizvodov serijo izdelkov, ki je namenjena končnemu uporabniku. V tej seriji izdelkov je najbolj privlačen HobbyBeton – že pripravljena mešanica, ki je priročna in preprosta za uporabo. Mešanica suhega betona je primerna za vsa notranja in zunanja betonska dela. Idealen proizvod za vsako gospodinjstvo, za manjša popravila in za uresničitev zanimivih dekorativnih idej v hiši in ob njej. Če je bila pred časom misel na beton povezana z umazanimi in zapletenimi postopki, je danes delo z Baumit HobbyBetonom preprosto in primerno za vsakogar.

Bi želeli preizkusiti betonsko dekoracijo, pa ne veste, kje začeti?

Ker smo zakorakali v decembrski čas, so pri Baumitu v sodelovanju z mojstrico "naredi sam" projektov in ljubiteljico lepega Urško Oman pripravili vrsto zanimivih idej za različne dekorativne predmete – za popestritev in okrasitev prostorov ali za obdaritev. Izdelava je poceni in zahteva zelo malo časa in spretnosti.

Če iščete kreativen način za okraševanje doma in če radi sami izdelujete okraske in ročno narejene dekoracije, potem vas bodo spodnji božični namigi zagotovo popeljali v praznični duh. Ideje, ki jih predstavljamo v nadaljevanju, bodo v vas prebudile ustvarjalno žilico. Naredite svoj unkaten izdelek, s katerim bodo prazniki še pristnejši, ali pa ustvarite unikatno in brezčasno darilo neprecenljive vrednosti za vaše najdražje.

Unikatne betonske hiške

Potrebujete:

karton ali odpadno embalažo za izdelavo kalupa hiške,

olfa nož,

samolepilni trak,

Baumit HobbyBeton.

Postopek izdelovanja:

Iz kartona oblikujte različne oblike hišk, po potrebi jih namažite z oljem. V modelčke nato vlijte pripravljeni suhi beton HobbyBeton, ki mu dodate le še vodo. Po 24 urah hiške lahko odstranite iz kalupa. Za bolj gladek videz jih obdelajte z brusnim papirjem. Betonske hiške lahko pobarvate, okrasite s suhim cvetjem, juto, svežo zimzeleno vejico, bleščicami. Edina omejitev tukaj je vaša domišljija.

Božične figurice

Potrebujemo:

plastične kozarce za "trup",

lesene kroglice,

olje, s katerim namažemo model,

večnamensko lepilo,

Baumit HobbyBeton.

Postopek izdelovanja:

V posodi zmešajte HobbyBeton z vodo. Za bolj gladko, tekočo maso dodajte več vode, če želite bolj grob videz, uporabite manj vode. Beton, ki ste ga vlili v modele, pustite sušiti 24 ur. Po enem dnevu je projekt pripravljen za nadaljevanje. Na betonski trup nalepite leseno kroglo. Od tu dalje imate prosto pot za oblikovanje las, obleke ali krilc; lahko uporabite rafijo, volno, krep papir ...

Svečnik v obliki zvezdic

Potrebujete:

karton ali odpadno embalažo za izdelavo kalupa zvezde,

olfa nož,

plastičen kozarček,

samolepilni trak,

Baumit HobbyBeton.

Postopek izdelovanja:

Iz kartona oblikujte zvezdice. V modelčke nato vlijte pripravljeni suhi beton HobbyBeton, zmešan z vodo, in na sredino postavite plastični kozarček. Po 24 urah zvezdico odstranite iz kalupa in jo obdelajte z brusnim papirjem. Po želji jo okrasite s svetlečimi barvami ali bleščicami.

Tudi razsvetljava dobi povsem nov videz z unikatnim betonskim svečnikom. V videu si oglejte njegovo enostavno izdelavo in popestrite dom s tem čudovitim izdelkom.

Beton je res vsestranski material

Vsi mojstri gradbeništva, umetniki in tisti, ki imate dobre ideje in ustvarjalne roke, pobrskajte po spletni strani Baumit, kjer boste našli še vrsto zanimih idej, kako delati in ustvarjati z betonom. Izbirate lahko med številnimi idejami. Najboljše pri tem je, da veliko od tega lahko naredite sami z metarialom, ki vam je ostal. Naredite lahko okrasno betonsko mizico, cvetlični lonček, magnetne betončke in še vrsto drugih zanimivih izdelkov. Vsak bo prispeval k lepoti vašega domačega sloga, tako da bo vnesel pridih sodobnega minimalističnega dizajna. Nekateri kosi so preprosto elegantni, drugi igrivo zabavni.