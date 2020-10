Oktober je mesec ozaveščanja žensk o raku dojk in v ta namen se je združilo nekaj slovenskih in tujih vplivnic, ki so za dober namen pokazale svoje oprsje. Vsaka na svoj izviren način.

Rožnata pentlja, ki si jo na majico ali plašč v tem mesecu pripne veliko žensk, pa tudi moški, simbolizira boj proti raku dojk. V znak podpore in ozaveščanja javnosti o tej bolezni pa so se odločile združiti tudi nekatere naše in tuje vplivnice, med njimi Tjaša Kokalj Jerala, Katarina Benček in Nataša Mernik.

Tjaša Kokalj Jerala in Nataša Mernik želita, da bi video spodbudil čim več žensk k samopregledovanju dojk. Foto: Instagram Zadnja je svojim sledilkam akcijo, imenovano "V roke jo vzem! Joško, namreč", pojasnila: "Tudi slovenske vplivnice smo na prvem mestu ženske, zato smo se pridružile ozaveščanju ljudi. Spoštujte svoje telo in mu namenjajte pozornost ter ne pozabite imeti rade svojih prsi." Dekleta so posnela sproščen in zabaven video, ki bi k samopregledovanju spodbudil tudi mladostnice.

Tina Gorenjak, Rebeka Dremelj in Jana Koteska so le tri od znanih Slovenk, ki so prebolele raka in o tem tudi javno spregovorile. Foto: Instagram Sicer pa je rak dojk ena najpogostejših oblik raka pri ženskah, saj za njim po raziskavah zboli vsaka peta, po nekaterih pa celo vsaka tretja ženska. Zbolijo lahko tudi moški, a se ta rak pri njih razvije veliko redkeje, ni pa nemogoče.

Rožnata pentlja – simbol boja proti raku dojk. Foto: Instagram Za uspešno zdravljenje in zmanjševanje umrljivosti so pomembni predvsem ozaveščanje o zdravem načinu življenja, zgodnje odkrivanje in takojšnje učinkovito in vsaki bolnici prilagojeno zdravljenje. Svojo zgodbo o raku različnih oblik je sicer razkrilo že kar nekaj znanih Slovenk, med njimi Barbra Drnač, Ineza Sotler, Jana Koteska, Maša Jež, Rebeka Dremelj in Tina Gorenjak.