Učitelji za učence: Skupaj na poti (do) znanja

Pot do znanja se je v zadnjem letu in pol korenito spremenila. A okoliščine, ki so povzročile te spremembe, so tudi priložnost za iskanje boljšega in novega znanja.

Šola je danes drugačna. Povsem drugačna je, kot je bila pred sto leti, zelo drugačna kot pred pol stoletja, nekoliko drugačna je tudi od šole pred dvajsetimi leti, presenetljivo je drugačna celo od šole pred dvema letoma.

Zadnje leto in pol je učence ter učitelje pahnilo v pouk na daljavo. Njegova kakovost pa ni več odvisna le od učiteljeve razlage in učenčeve zbranosti, nanjo vpliva še kup drugih okoliščin. Iz vrst šolnikov slišimo, da so luknje v znanju velike, da jih bo napredovanje v višje razrede še bolj razgaljalo.

Hočeš nočeš je trenutni čas otrokom nadel nahrbtnik okrnjenega znanja, ki jim ga lahko pomagamo nositi in s tem izprazniti vsaj del njegove teže. Pri tem pa si lahko pomagamo prav z orodji, ki so šolo v zadnjem času tako zelo spremenila.

Do znanja s pomočjo tistih, ki ga znajo najbolje predati naprej

Spletne platforme, kot je Blearny.com, omogočajo pomoč, ki jo učenci poleg pouka v šoli potrebujejo, pa tudi dodatno izobraževanje mladih ter poglabljanje in nadgradnjo njihovega znanja, pri čemer jih povezujejo s tistimi, ki jim znanje lahko najbolje in najlažje predajo – z učitelji. blearny.com Vir: posnetek zaslona

Blearny.com, ki vam ga predstavljamo v sodelovanju s portalom Siol.net, združuje vse osnovnošolske, srednješolske in visokošolske predmete. Poleg individualnega učenja, ki se ob prvi učni uri začne v trajni skupni učilnici učenca in učitelja, pa platforma nudi še varno videoučilnico, kjer lahko razlagam prisluhne do 30 učencev.

Na Blearny.com se učenci z učitelji dogovorijo za termin učenja, ki lahko poteka prek računalnika, tablice, pametnega telefona ali v živo. Učenci tako lahko izberejo učitelja, ki mu najbolj zaupajo. Učitelji pa lahko sami odločajo o načinu podajanja znanja, ki ga s svojo izobrazbo in izkušnjami znajo najbolje posredovati naprej, ter svoje delo tudi primerno ovrednotijo.

Sodelovanje za učitelje in inštruktorje je brezplačno, plačljivo je le takrat, ko boste dobili nove učence. Potrebujete le nekaj minut, da si ustvarite profil. Bolj sproščeni poletni dnevi so kot nalašč, da se pridružite Blearny.com in dodobra spoznate vse, kar platforma ponuja vam in učencem. Več kot nas bo, lažje bomo v prihajajočem šolskem letu skupaj zagrizli v nova znanja in izzive, več bomo lahko skupaj ponudili učencem, na več njihovih vprašanj bomo lahko skupaj ponudili dobre odgovore. Tako jim bomo skupaj pomagali tlakovati pot do uspeha.

Blearny.com pomaga znanje poiskati vsem, ki ga iščejo. A za to potrebuje pomoč tistih, ki so za poučevanje najbolj usposobljeni. Boste z nami učencem pokazali pot do novega in boljšega znanja?