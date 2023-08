S hrano do lažjega premagovanja šolskih izzivov

Raziskave kažejo, da je zdravo prehranjevanje ključno za otrokov razvoj, učni uspeh in splošno zdravje. Predstavljamo pet idej za starše, ki želijo, da bi njihovi otroci ob ustrezni prehrani uspešno premagovali vsakodnevne ovire, miselne in fizične.

1. Hrana naj bo tudi privlačna

Foto: Shutterstock

Ko se lotite priprave obroka za otroke, imejte v mislih, da je pomembna tudi podoba hrane. Raziskave so pokazale, da imajo otroci raje sadje in zelenjavo, narezano na koščke. Če temu na primer dodate še grški jogurt, je malica že skoraj popolna.

Ko govorimo o privlačnosti hrane, bomo otroke lažje prepričali, če jim bomo ponudili na primer češnjeve paradižnike, mini korenčke, grozdje in podobno.

Za še večjo hranljivost obroka dodajte še sir, bučna semena ali arašidovo maslo.

2. Pomembni so kakovostni ogljikovi hidrati

Foto: Getty Images

Šolarji se na primer pri testih odrežejo bolje in imajo boljšo koncentracijo, če jedo uravnotežen zajtrk. Ko torej starši otroku pripravljate zajtrk ali kakšen drug obrok, vanj nujno vključite polnozrnate in obogatene sestavine, ki imajo malo dodanih sladkorjev, na primer polnozrnat kruh in kosmiče. Kakovostni ogljikovi hidrati, ki so večinoma prisotni v polnozrnati hrani in sadju, so bogati s hranili in priskrbijo možganom stalno zalogo energije, ki pomaga pri lažjem učenju.

Primer zdravega in uravnoteženega zajtrka za otroke: jajca, toast in sadje. Jajca lahko skuhate že prejšnji dan, prav tako je mogoče vnaprej pripraviti sadno solato.

3. Omega 3 za srce, možgane in zdravje oči

Foto: Shutterstock

Maščobne kisline omega 3 so za človeka zelo pomembne ne glede na to, v katerem življenjskem obdobju je. Raziskave kažejo, da nam pomagajo vzdrževati zdravo srce, pozitivno vplivajo na delovanje možganov in kognitivni razvoj, ključno vlogo pa igrajo tudi pri zdravju oči in razvoju vida.

Poleg tega je študija na univerzi v Koloradu pokazala, da tisti otroci, ki so vitkejši, uživajo več nenasičenih maščobnih kislin, vključno z omega 3.

V prehrano, na primer malico, lahko otrokom tako vključimo tudi sendvič z lososom ali tunom, pomarančni sok, mleko ali jogurt.

4. Zdravi prigrizki

Foto: Thinkstock

Prigrizki za otroke prepogosto vsebujejo preveč sladkorja, umetnih barvil in konzervansov. Čeprav so dobrega okusa in jih imajo otroci radi, obstaja alternativa. Zberite nekaj zdravih prigrizkov in preverite, kateri od teh so vašim otrokom najbolj všeč. Potem jih imejte vedno pri roki, ko udari lakota. Tako boste vedno pripravljeni in ne boste v trenutku, ko bi vas otrok presenetil, izbrali nezdravih prigrizkov le zato, da bi potešili njegovo lakoto.

Pri izbiri zdravih prigrizkov bodite pozorni predvsem na to, da preberete sestavine posameznega prigrizka. Preverite, koliko sladkorja vsebujejo, saj nas lahko oglaševalske besede pogosto zavedejo. Priljubljena ploščica, obogatena z vlakninami, lahko vsebuje različne oblike sladkorja in soli, pomembno je, kako visoko so napisane te sestavine.

Če je sladkor prva sestavina, ki je navedena na izdelku, potem to pomeni, da to ni dobra izbira, saj je te sestavine največ. Nižje na seznamu je sestavina, manj je najdemo v izdelku.

5. Pomembna je tudi voda

Foto: Getty Images

Za otroke je zelo pomembno, da veliko pijejo, saj lahko z dovolj popite tekočine preprečimo utrujenost in izgubo koncentracije. Prav tako tekočina pripomore k vzdrževanju zdrave telesne teže. Če je otrok dehidriran, se to lahko odraža kot lakota, kar povzroči, da se otroci (in odrasli) prenajedajo.

Če je za otroke navadna voda preveč dolgočasna, ji dodajte nekaj koščkov citrusov, jagodičevja ali malo stoodstotnega sadnega soka.