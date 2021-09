Nova metoda, s katero je študij zabavnejši – čuječnost

Prehod z gimnazije na fakulteto številnim študentom predstavlja velik izziv. Študij namreč poteka precej drugače od pouka v srednji šoli, saj zahteva veliko samodiscipline in motivacije. Številni študentje se tako spoprijemajo s stresom, ki pa ni nujno vedno nekaj slabega. Za študente in preostale je pomembno, da se znajo s stresom spoprijeti in ga obvladovati. Poiskali smo zanimivo metodo za njegovo odpravljanje, s pomočjo katere bo študij še prijetnejši.

Čuječnost je orodje za obvladovanja stresa, ki se je izkazalo za izjemno uporabno. Ne samo da zmanjša stres, pomaga tudi odpravljati depresijo in občutek tesnobe, krepi pozitivne občutke upanja, optimizma, zmanjša celo strah pred neuspehom ter povečuje učinkovitost posameznika pri spoprijemanju s številnimi izzivi.

Kaj pravzaprav je čuječnost?

Gre za pristop, ki posamezniku omogoča, da se osredotoči na trenutek, ne da bi ob tem razmišljal, kaj se dogaja v njegovi okolici ali o svojih čustvih in občutkih. Je orodje, ki nam omogoča, da smo zgolj v trenutku, in se ob tem ne ukvarjamo s preteklostjo ali prihodnostjo.

Osredotočite se na trenutek. Foto: Getty Images

Z drugimi besedami, čuječnost pomaga študentom in seveda tudi preostalim, da se za trenutek ustavijo, na ta način v ključnih trenutkih sprejmejo prave odločitve. S tem čuječnost pozitivno vpliva na kakovost življenja. Vaje za čuječnost lahko potekajo tudi zgolj nekaj minut dnevno.

Odpravljanje stresa

Študentsko življenje, še posebej v času izpitnega obdobja, je zagotovo stresno. Nov način življenja, ki ga je vpeljala pandemija covid-19, pa je zagotovo povečal raven stresa skoraj vsakega posameznika. Študije so pokazale, da že nekajtedensko vsakodnevno izvajanje vaj za čuječnost pozitivno vpliva na prisotnost in predvsem ustrezno spoprijemanje s stresom v življenju. V študijah, v katerih so sodelovali študentje, so opazili občutno zmanjšanje stresnih hormonov, negativnih misli, poročali so, da v vsakodnevnem življenju ne zaznavajo več toliko stresa, zaradi česar se je izboljšala tudi njihova kakovost življenja.

Že nekaj minut vsakodnevnega izvajanja čuječnosti bo znižalo vaš nivo stresa. Foto: Getty Images

Nivo stresa si lahko izmerite tudi s pomočjo pametnih ur.

Nove ideje, večja ustvarjalnost

Čuječnost zbistri misli in omogoča večjo ustvarjalnost. Spodbuja namreč neobremenjeno divergentno mišljenje. To je sposobnost, ki vodi do novih idej, in je osnova ustvarjalnega razmišljenja. Tako vam lahko izvajanje vaj za čuječnost pomaga pri izbiri tez seminarske naloge, esejev, diplomskega dela oziroma pri drugih nalogah, ki zahtevajo ustvarjalno razmišljenje.

Da si boste nove ustvarjalne ideje vedno lahko nekam zapisali, pa vam bo prav prišla tablica, ki omogoča deljen zaslon. Zapisovanje in raziskovanje o novih idejah bo tako še lažje.

Čuječnost vodi do večje koncentracije

Študij zahteva veliko koncentracije. Brez te se lahko hitro zgodi, da ni zbranosti, vaše misli odtavajo drugam, s tem pa vaše znanje ne bo tako dobro, kot bi si želeli. Študije kažejo, da so študenti, ki redno izvajajo čuječnost, bolj prisotni v trenutku, boljši v samoregulaciji, lažje se uprejo motečim dejavnikom, s tem pa so bolje opremljeni, da vsako nalogo pravočasno dokončajo.

Čuječnost vam bo pomagala do večje ustvarjalnosti in osredotočenosti. Foto: Getty Images

Poslovite se od depresije

Znano je, da čuječnost pomaga odpravljati depresijo, saj posamezniku omogoča, da se osredotoči na trenutek in ne pusti, da bi ga premagovali strahovi iz preteklosti ali prihodnosti. Redne vaje, ki spodbujajo čuječnost, tako tudi pomagajo pri odpravljanju anksioznosti, s katero se zaradi polnih urnikov in številnih obveznosti spoprijemajo študenti. Zadostuje že, da vaje iz čuječnosti izvajate nekaj minut dnevno.

Ne glede na to, ali vam čuječnost pomaga pri odpravljanju stresa, boljši osredotočenosti ali večji ustvarjalnosti, je to tehniko zaradi številnih pozitivnih vplivov na naše zdravje vredno preizkusiti. Pozitiven vpliv na počutje in zdravje ima sicer tudi poslušanje glasbe.

Od predavanj boste odnesli več

Še posebej pri študiju in v šoli je pomembno, da si zapomnite, kar ste se učili in kar je bilo povedanega na predavanjih. Študentje med študijem prejemajo številne informacije. Težko je izluščiti, katere so pomembne, in si jih tudi zapomniti. Raziskave so pokazale, da čuječnost s pomočjo večje osredotočenosti pomaga tudi pri tem.

Namizni računalnik Huawei MateStation S z zaslonom 23,8 je kot nalašč za študente. Foto: Huawei

Vse pomembne informacije s predavanj pa si shranite tudi na vaš namizni računalnik, da bodo tudi kasneje vedno pri roki.

