Letos cena malice za učence 80 centov, za dijake 2,42 evra

Preverili smo, kakšne so cene obrokov v šolah, kolikšne so subvencije zanje, komu pripadajo in kako jih pridobijo.

Šolska prehrana po Zakonu o šolski prehrani vključuje zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Tako osnovne kot srednje šole morajo svojim učencem in dijakom ponuditi malico. Lahko pa organizirajo tudi zajtrk, kosilo in popoldansko malico.

Cene malice so vsako šolsko leto malo drugačne, določi jih ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V šolskem letu, ki se približuje, bo malica za učenca stala 80 centov na dan, za dijaka pa 2,42 evra na dan.

Delne in polne subvencije

Tistim učencem in dijakom, ki to potrebujejo, država s subvencijami pomaga do cenejšega ali brezplačnega obroka. Delna subvencija malice pripada dijakom iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša od 446,63 do 563,60 evra – ti prejmejo subvencijo v višini 70 odstotkov cene malice. Dijaki iz družin s povprečnim mesečnim dohodkom na osebo med 563,61 in 680,56 evra pa so upravičeni do subvencije v višini 40 odstotkov cene malice.

Do polne subvencije, torej do brezplačne malice, so upravičeni učenci, ki prihajajo iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 563,60 evra. Pri dijakih je ta meja pri 446,62 evra. Prav tako brezplačna malica pripada učencem in dijakom iz rejniških družin, učencem in dijakom, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, pa tudi tistim, ki so nameščeni v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda. Prav tako imajo brezplačno malico učenci in dijaki, ki so prosilci za azil.

Učenci pa lahko prejmejo tudi subvencijo za kosila. Polna subvencija pripada učencem iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 382,82 evra. Brezplačno kosilo tem učencem pripada za vsak dan prisotnosti pri pouku ali drugih obveznih šolskih dejavnosti.

Kdaj in kje oddati vlogo?

Vloge za subvencioniranje šolske prehrane je mogoče oddati prek portala eUprava. Starši otroke na šolsko prehrano prijavijo junija za naslednje šolsko leto, prijavo pa lahko oddajo tudi pozneje, med šolskim letom. Prav tako lahko prijavo kadarkoli prekličejo.

Je pa vlogo za subvencioniranje malice oziroma kosila treba vložiti samo tistim, ki nimajo veljavne odločbe o pravici do otroškega dodatka ali državne štipendije. Če jo imajo, vloge ni treba oddati, saj bo šola ob prijavi na malico oziroma kosilo upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred na podlagi odločbe.

V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek in je ne želi uveljavljati ali pa do te pravice ni upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo prehrane že od začetka šolskega leta, pa mora avgusta vložiti posebno vlogo za subvencijo malice in kosila pri centru za socialno delo.