Zdaj tudi vojvodinja Kate pokazala nekaj gole kože #video

37-letna Kate Middleton se je vedno oblačila modno, a precej konservativno. S svojim izborom oblačil je izžarevala eleganco in hkrati bila vedno v koraku s časom, a ni prestopala meje protokolarnih pravil oblačenja. Kosi oblačil, v katerih je bila fotografirana, so bila razprodana v nekaj dneh, mnoga mlada dekleta so poskušala posnemati njen modni stil.

Kate je tokrat pokazala gola ramena. Foto: Getty Images Če dobro pomislite, vojvodinje Kate na uradnih dogodkih skorajda nikoli niste videli v kratkem krilu ali v hlačah. Tudi v prosojni obleki, skozi katero bi se videlo spodnje perilo, ne.

Vse to si je brez zadržkov privoščila najnovejša snaha britanskega kraljevega dvora, soproga princa Harryja, Meghan Markle, zaradi česar je bila deležna kar nekaj kritik poznavalcev modnega protokola. Tudi takrat, ko je izbrala obleke z manj konvencionalnimi izrezi, v katerih je pokazala ramena, ali ko se je nohte pobarvala v temne odtenke, so britanski mediji opozorili na to.

Zdaj pa si je malce bolj drzno opravo privoščila tudi njena svakinja Kate. Na gala večerji v londonski galeriji Phillips, ki je bila namenjena ozaveščanju o težavah z zasvojenostjo, se je pojavila v črtasti beli obleki, ki je sicer segala do gležnjev, a razkrivala ramena. Eleganten videz je dopolnila s svetlikajočimi se srebrnimi salonarji in miniaturno srebrno torbico, lasje so ji v nežnih kodrih padali prek ramen.

Kate je k elegantni, do gležnjev segajoči obleki obula svetlikajoče se salonarje, celoten videz pa dopolnila še s srebrno torbico. Foto: Getty Images

Poznavalcem, ki budno spremljajo vsak korak britanske kraljeve družine, pa ni ušlo dejstvo, da se pravzaprav cambriška vojvodinja v tej opravi v javnosti ni pojavila prvič. Taisto obleko je nosila že na nekem dobrodelnem dogodku leta 2016.

