Zasijte z Deichmannom v novi kolekciji za pomlad in poletje 2021

Oglasno sporočilo

Ker obožujemo čevlje, pa torbice tudi

Nežna, elegantna, naravna: taka bosta pomlad in poletje z novo kolekcijo iz Deichmanna. Tokrat so v ospredju romantične nežne barve, nevsiljivi pasteli in naravni poudarki ter tudi sijoča bela. Poleti ne gre niti brez eksplozije barv, zato poletna kolekcija ponuja tudi močne odtenke, kot sta rumena in rdeča, ter bolj umirjene, kot sta olivna in bež.

Nič manj vroče ne bodo niti priljubljene superge, pri katerih še vedno prevladuje trend belih superg "White Love", športni čevlji pa postajajo vse manj okorni – masivni podplat se namreč počasi seli k lahkotnim sandalam. Te so na voljo v vsestranskih različicah vse od nizkih do takih s polno peto, natikačev in japonk, vse pa zaznamujejo domiselni dodatki. Salonarji in elegantne sandale s peto v poletni slog prinašajo eleganco, medtem pa so se vrnile tudi večne loaferke in balerinke.

Ker se tudi poleti ni treba odpovedati škornjem, so ti na voljo v lahkotni različici. Navdušila bo tudi premierna poročna kolekcija, ki z ljubeznijo do srčkanih detajlov čaka bodoče neveste.

In katere modele ste izbrali vi?

Med supergami prednjačijo bele s srebrnim detajlom, pri salonarjih ste izbrale elegantne slingback salonarje v bež barvi s trendi blok peto, pri loaferkah ste navdušeni nad ognjevito oranžno barvo, pri natikačih to poletje ne bomo mogli brez ogromnih brošk in okrasnih kristalčkov, pletenin, školjk ter sandal s paščki. In zmagovalka med torbicami? Brez dvoma velika torba z bleščečim napisom FILA in majhna elegantna torbica nežno rožnate barve za vse tiste drobne malenkosti, brez katerih preprosto ne moremo.

Naročnik oglasne vsebine je Deichmann.