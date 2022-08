Zakaj ne bom nikoli več uporabila običajnega deodoranta?

Oglasno sporočilo

Odkar pomnim, je izbira deodorantov omejena na sprej, stik in roll-on. Verjetno pa ste opazili, da se v zadnjem obdobju pojavlja vse več deodorantov z ročnim nanašanjem. Kaj to sploh pomeni? Kako tak deodorant naneseš na pazduhe? Kar s prsti? To ne zveni preveč praktično. Zakaj bi se torej kdo odločil za deodorant z ročnim nanašanjem?

Vse to sem se spraševala tudi sama, zato sem se odločila temo raziskati.

Higiena in varnost odtehtata praktičnost

Deodorant z ročnim nanašanjem zajamemo s prstom ali pripomočkom in ga nanesemo pod pazduhe. To je res nekoliko manj praktičen način od preostalih – vendar nikakor ne po nepotrebnem! Praktičnost pač ne odtehta vseh negativnih plati, ki jih srečamo pri drugih nanosih.

Stik in roll-on: žurka za bakterije

Deodorant v stiku in roll-on podrgnemo neposredno po pazduhi. Pri tem se v robove, kjer se stikata plastična embalaža in deodorant, zataknejo odmrle kožne celice, majhne dlake in (če se nismo pravkar temeljito oprhali) tudi znoj in bakterije s pazduhe.

Površina deodoranta tako postane prava žurka za umazanijo in bakterije, ki se tam še naprej razmnožujejo, mi pa jih ob vsakem ponovnem nanosu deodoranta nanesemo nazaj na kožo. Še huje je, če si deodorant izposodite ali pa svojega komu posodite.

Deodorant v spreju: ubijalec okolja in tvojih pljuč

Pri deodorantu v spreju se izognemo nevšečnostim, ki jih srečamo pri stiku in roll-onu – vendar pa se pri spreju pojavijo spet nove težave.

Večina deodorantov v spreju vsebuje nevarne kemikalije, ki niso izjemno škodljive samo za okolje (živali, rastline, vodo, zrak), temveč so tudi neposredno nevarne za naše zdravje.

Med raziskovanjem sem zasledila celo opozorila znanstvenikov, da lahko uporaba aerosolov povzroči glavobole, bruhanje, draži pljuča in dihalne poti, celo poškoduje živčni sistem in povzroča nekatere vrste raka, zato svetujejo, da se pri vseh izdelkih, kjer imamo to možnost, izognemo obliki v spreju. To še posebej velja za deodorant, saj ga običajno uporabljamo vsak dan, in to v zaprtih prostorih (na deodorantih v spreju boste včasih celo našli opozorila, naj jih ne uporabljamo v zaprtih prostorih!).

Zato ne bom nikoli več uporabila običajnega deodoranta

Brez dvoma je torej deodorant za ročno nanašanje najbolj higienska in najbolj varna izbira, saj ga nanesemo s čistimi prsti ali pa s pripomočkom, ki ga lahko po vsaki uporabi enostavno očistimo. In kar je še bolje – deodoranti z ročnim nanašanjem so pogosto tudi naravni.

Preden sem postala zagrizena zagovornica deodorantov z ročnim nanašanjem, sem sama uporabljala deodorant v stiku (in občasno v spreju).

Vendar pa sem za vse zgoraj naštete prednosti ročnega nanašanja izvedela šele pred nedavnim. Raziskovanje sem namreč začela zato, ker sem odkrila deodorant, ki me je absolutno navdušil – to, da je bil deodorant z ročnim nanašanjem, je bilo le naključje.

V resnici zame način nanosa nikoli ni bil tako pomemben kot učinkovitost. Živim namreč zelo aktivno življenje in mi dober deodorant, na katerega se lahko zanesem, pomeni veliko. Učinkovitost je na prvem mestu.

Naj vam torej predstavim deodorant, ki je po moji izkušnji nad vsemi drugimi, kar sem jih kdaj preizkusila.

TOP 7 prednosti mojega najljubšega deodoranta Karbonoir

1. Učinkovitost: vonj po citrusih od jutra do večera

Ko odpreš pokrovček Karbonoirjevega deodoranta, te vonj najprej spomni na limone – pravzaprav gre za citrusni vonj tropske verbene, vmes pa je mogoče zaznati tudi nežni vonj sivke. Res domiselna kombinacija, ki pomirja, a obenem daje zagon za začetek novega dne. Ta osvežujoči vonj zares ostane prisoten od jutranjega nanosa vse do večera, zdrži tudi športne podvige, stres v službi, vročino poletja – vse!

2. Nežnost: naneseš ga lahko takoj po britju

Še ena pozitivna lastnost nekaterih naravnih deodorantov je, da so veliko manj agresivni kot običajni. To pomeni, da ga lahko nanesemo takoj po britju, kar je zame velik plus – obenem pa so naravni deodoranti zaradi te nežnosti pogosto manj učinkoviti. Deodorantu Karbonoir, presenetljivo, uspe oboje – je nežen, a učinkovit!

3. Madeži: brez sledi na majici

Ste se že kdaj srečali s tistimi rumenimi madeži na majici? Zame je bilo zanimivo odkritje, zakaj se sploh pojavijo – so posledica reakcije med znojem in aluminijem v deodorantu. Ko to enkrat veš, je rešitev očitna – deodorant brez aluminija. Karbonoirjev deodorant ne vsebuje aluminijevih soli (niti parabenov ali alkohola), zato se ti madeži tudi ne pojavijo. Da se obenem izognemo posledicam uporabe aluminija, ki vplivajo na naše zdravje, pa je še dodaten plus.

4. Tekstura: nežna, prijetna mehkoba karitejevega masla

Karbonoirjev deodorant temelji na kokosovem in jojobinem olju ter karitejevem maslu. To da deodorantu mehko, nežno strukturo, zelo prijetno za nanos, zato se v kožo lepo vpije, obenem pa še neguje.

5. Sestavine: 100-odstotno naravne, veganske in kakovostne

Vse sestavine v Karbonoirjevem deodorantu so povsem naravne in veganske (rastlinskega izvora). Da so sestavine naravne in neškodljive, je še toliko pomembnejše pri izdelkih, ki jih na kožo nanašamo prav vsak dan. P. S.: dosedanje izkušnje vam morda pravijo, da so naravni deodoranti neučinkoviti pri preprečevanju neprijetnih vonjav, jaz pa vam pravim: najprej preizkusi Karbonoirjevega!

6. Skrivno orožje: mikrodelci aktiviranega oglja

V Karbonoirjevem deodorantu lahko opaziš tudi majhne, skoraj mikroskopske črne pikice – to so mikrodelci aktiviranega oglja iz kokosovih lupin. Ta izjemno adsorbivna snov nase veže bakterije, umazanije in neprijetne vonjave in tako še pripomore k učinkovitosti deodoranta.

7. Slovensko: ročno izdelano pri nas

Karbonoir – zveni … Francosko? A v resnici gre za manjše slovensko podjetje z naravnimi izdelki za nego kože in zob. Da, deodorant Karbonoir je izdelan v Sloveniji, kar je zame velika prednost!

Karbonoir naravni deodorant je bil zame (in verjetno še za marsikoga) vsekakor največje odkritje leta. Sama ga ne zamenjam več za običajni deodorant in prepričana sem, da bo tudi vaš roll-on pristal v smeteh, ko boste enkrat preizkusili Karbonoirjev izdelek.

Naročnik oglasnega sporočila je Karbonoir d.o.o.