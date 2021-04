Zakaj krema s kolagenom ne deluje?

Ko govorimo o staranju kože, v resnici govorimo o kolagenu oziroma njegovem pomanjkanju. Skoraj vse zaželene značilnosti zdrave kože so povezane z vsebnostjo kolagena. Več ko ga imamo, bolj je naša koža čvrsta, gladka in napeta.

Bolj podrobno o tem v nadaljevanju, zato preberite do konca, saj boste bolje razumeli, kako veliko vlogo ima kolagen v našem telesu, posebej po 25. letu starosti, ko se njegova količina v nas začne znatno manjšati.

Na voljo imamo ogromno izdelkov za nego kože, ki so bogati s kolagenom. Ti izdelki spadajo v eno od dveh kategorij: kozmetični izdelki (kreme) in peroralni dodatki (prehranska dopolnila).

Velika molekula, sestavljena iz aminokislin Pa imajo enak način delovanja? Morda mislimo, da smo za telo naredili veliko dobrega, v resnici pa mečemo denar skozi okno. Da bi lažje razumeli absorpcijo kolagena, predstavljamo njegovo strukturo. Struktura kolagena je na videz nekako podobna "pleteni kitki". Gre za preplet aminokislin, ki se med seboj povežejo in tvorijo dolge verige. Te se združijo v debelejše verige, nato pa se sukajo in vijugajo druga okoli druge ter tvorijo obliko trojne vijačnice. Končno se te vijačnice med seboj povežejo v snope in zložijo druga na drugo ter tvorijo kolagensko vlakno. Kolagen je skratka precej zapletena in masivna molekula.

Ali kreme s kolagenom delujejo?

Si predstavljate, da ta velika molekula iz krem na vaši roki preide v globlje plasti vaše kože? Če kolagen nanesete na kožo, to ne bo pomagalo povečati ravni kolagena v telesu.

Gre namreč za preveliko molekulo, da bi lahko prešla skozi vrhnji del kože, sploh do plasti dermisa, kjer kolagen dejansko potrebujete.

To ne pomeni, da take kreme nimajo nobenega učinka, običajno namreč vsebujejo tudi glicerin in hialuronsko kislino, ki vašo kožo v trenutku nahranita in napneta, vendar pa ne vplivata na raven kolagena v telesu, čeprav to velikokrat obljubljajo. Lahko bi rekli, da je "krema s kolagenom" marketinška potegavščina.

Visoki lepotni cilji dosegljivi s pravimi dodatki V nasprotju s kremami, ki se nanašajo neposredno na kožo in delujejo lokalno, pa dodatki kolagena, ki jih zaužijete, podpirajo vaše lepotne cilje od znotraj navzven. Struktura kolagena v prehranskih dodatkih se razlikuje od strukture kolagena v kremah. Kakovostna prehranska dopolnila, kot je SWY kolagen, vsebujejo kolagen v obliki hidroliziranih peptidov (mikroskopski snopi aminokislin), kar pomeni, da gre kolagen skozi poseben postopek razgradnje velikih molekul kolagena v manjše, ki jih vaše telo lažje absorbira in uporabi.

Kako kolagen deluje in kako izbrati pravega?

Kolagen je glavna strukturna beljakovina v človeških vezivnih tkivih, kjer predstavlja več kot 25 odstotkov beljakovinske mase.

Velika večina kolagena v naši koži je v dermisu (druga plast kože, ki leži pod povrhnjico), kjer se tudi proizvaja. Kožne celice v dermisu oziroma fibroblasti sintetizirajo kolagen, ki strukturno drži skupaj celoten predel dermisa in s tem daje naši koži osnovno strukturo.

Kolagen skupaj z elastinom daje naši koži elastičnost, toda s staranjem raven teh beljakovin v našem telesu upada, koža pa se začne spreminjati in razkrivati vse več drobnih gubic. Pa ne samo to, pozna se tudi na slabših laseh, nohtih, celulitu. Na zmanjšano nastajanje in razpad že obstoječega kolagena v telesu vplivajo tudi kajenje, redno uživanje alkohola in izpostavljenost sončnim žarkom.

Kolagen je zelo pomemben gradnik več tkiv v telesu.

Pri izbiri kolagena je treba paziti, da:

- je hidroliziran (da so molekule manjše),

- vsebuje čim večjo koncentracijo čistega kolagena v izdelku in

- vsebuje več tipov kolagena (I. in II. tip zaradi različnega delovanja na tkiva).



Še bolje je, če vsebuje dodatke, kot je vitamin C, saj ima ta ogromno vlogo pri nastajanju kolagena. Dodana hialurunska kislina poskrbi, da koži ne bo manjkalo vlage, saj ima pomembno vlogo pri uravnavanju vode v tkivih, skupaj s cinkom, ki poskrbi še za močnejše in manj lomljive lase ter boljšo odpornost.

Izdelek, ki vam pomaga doseči lepotni potencial

Kreme, pripravljene s čistim kolagenom, preprosto ne morejo izpolniti svojih obljub, saj so ogromne prepletene molekule prevelike, da bi prodrle v vašo povrhnjico, in vsekakor prevelike, da bi se spustile v usnjico, kjer se zgodi tista prava lepotna čarovnija.

Njihova edina prednost je takojšnja hidracija in nahranjenost kože, ki nista trajni, saj ne izhajata iz notranjosti telesa – gre samo za površinsko delovanje. Če že uporabljate kolagensko kremo kot del svojega lepotnega tretmaja in so vam njeni rezultati všeč, bi vam dodatek kolagena v obliki okusnega napitka pomagal doseči lepotni potencial.