Večno vprašanje: kaj obleči za prvi šolski dan?

Poletne počitnice se bližajo koncu. Še malo, pa bodo naši malčki in tisti malo starejši spet sedli v šolske klopi. Čez teden dni se začne šola! Prvi šolski dan je vsako leto nekaj posebnega in večini otrok ostane v spominu za zmeraj. Se tudi vi morda spomnite svojega prvega šolskega dne?

Nekateri bodo sedli v šolske klopi prvič, druge čaka prehod iz osnovne v srednjo šolo, za tretje pa je malo manj stresno, saj se vračajo k svojim prijateljem.

V vsakem primeru je prvi šolski dan pomembna prelomnica, zato poskrbite za udobna in kakovostna oblačila, v katerih se bodo vaši majhni sončki počutili samozavestno in bodo lahko brezskrbno uživali ter ustvarjali čudovite spomine.

Šik od glave do pet Otroci so v šoli zelo aktivni, zato se morajo v svoji koži počutiti dobro in lahkotno. Ne glede na to, za kakšno vrsto oblačil gre, so med otroci najbolj priljubljeni kosi živih barv in takšni, ki jih krasijo zabavni potiski. Kaj torej obleči in kupiti za najmlajše, da bodo oblečeni udobno, kakovostno, po dostopnih cenah, obenem pa bodo videti šik in kul?

Deklice se že kmalu začnejo zanimati za modo, se veselijo novih oblačil in so rade lepo oblečene. Oblačila za deklice Mana bodo navdušila vse deklice in mlade dame. Poleg majic z dolgimi in kratkimi rokavi, hlač, kavbojk, jaken in jopic so na voljo tudi kakovostna in modna krila, tunike in obleke za dekleta.

Zaradi premišljenega izbora materialov in kakovostne izdelave so vsa oblačila za deklice prijetna na otip in udobna, tako da se bo vaša deklica v njih počutila odlično. V trgovini Mana boste za najmlajše deklice za prvi šolski dan našli številne potiskane majice iz naravnih materialov. Visoke temperature se bodo počasi poslovile, zato bodo še kako prav prišle tople jopice ali jakne, ki jih bodo zdaj nosile v mrzlih jutrih, kasneje pa kot toplo jopico pod bundo ali plaščkom.

Pri spodnjem delu oblačil lahko za najmlajše deklice izbirate med širokim naborom enobarvnih in potiskanih bombažnih legic, čez katere lahko deklice oblečejo tudi tutu krilce.

Malce starejše deklice lahko prve šolske dni izstopajo v karirastih srajcah. Nosijo jih lahko čez bombažne majice in pod jaknami v videzu usnja. Karo srajce ali usnjene jakne kombinirajte s pestro ponudbo tunik, legic ali ozkimi kavbojkami. Kavbojke so pač zakon! So modne, univerzalne, če so iz kakovostnih materialov, pa tudi zelo udobne. Otroci jih obožujejo, saj so v njih videti že kar malce odrasli, prav tako pa so preproste za kombiniranje, saj se ujemajo praktično z vsemi modnimi kosi.

Najbolj praktična dekliška majica je zagotovo tista iz bombaža, saj se tudi ob večkratnem pranju ne bo uničila in bo obdržala svojo prvotno obliko. Na voljo so tako kratke majice kot tiste z dolgimi rokavi ter različne tunike.

Za najmlajše navihance izbirajte med številnimi potiskanimi majicami z dolgimi rokavi. V trgovino jih vzemite s seboj, izbirali bodo lahko med fantovskimi motivi traktorjev, motorjev, velemest … Za poživitev videza in izražanje otroške igrivosti so nepogrešljiv kos v otroški garderobni omari majice z zabavnimi motivi. Otrok tu res lahko izraža svojo domišljijo in pokaže svojo osebnost.

V trgovini Mana boste našli tudi veliko toplih jopic zanje, ki jih lahko v mrzlih jutrih nosijo samostojno, kasneje pa pod bundo. Da šolarja ne presenetita hladna učilnica ali nenapovedan izlet, naj ima vedno pri roki udobno jopico ali pulover, ki si ju lahko nadene v dopoldanskem času, ko so temperature še nižje. Naj bosta iz bombaža in bolj klasičnih barv za lažje kombiniranje, saj šolar lahko jopico ali pulover nosi več dni zapored.

Videz dopolnite z bombažnimi trenirkami s trakci v pasu, s katerimi se bodo lahko svobodno gibali in visoko skakali. Patent na trenirkah omogoča, da jim bo trenirka dolgo prav in da je ne bodo prerasli prehitro.

Izbira majic s potiskom je pisana tudi za starejše fante, tiste od petega razred naprej. Otroške majice so največkrat izdelane iz bombaža, ki je na eni strani udoben, na drugi pa se ga lahko pogosto pere. Glede na to, da se otroci pogosto umažejo, je pri izbiri otroške majice ključnega pomena, da je izdelana iz materiala, ki tudi po več pranjih ohrani svojo prvotno obliko.

Čez majico lahko oblečejo karo srajco, toplo jopo ali jakno. Topla jakna je od septembra obvezna jutranja oprema, saj bodo jutra zgolj v jopici ali puloverju zagotovo prehladna. Pri jaknah bodimo to jesen malce bolj drzni, izbirajmo modne in igrive kose. Če bo jakna živahna, se bo otrok namreč hitreje sprijaznil s tem, da je poletja konec, in jo z veseljem oblekel ter se izognil prehladu. Z zavihanimi rokavi srajce ali usnjeno jakno bo gotovo pritegnil poglede sošolk ali simpatije iz paralelke.

Za mlade gospode so v Mani na voljo tudi fantovske hlače, ki so narejene iz množice različnih materialov – bombaža, džerseya in džinsa. Pomembno je, da so izbrane fantovske hlače udobne in da fanta ne ovirajo med igro, saj jih sicer ne bo hotel nositi.

Udobje in moda z roko v roki Prav je, da svoje šolarje na prvi šolski dan v šolo pospremite urejene od glave do pet. V trgovinah Mana je poleg moške in ženske mode na voljo tudi otroška moda. Kot priznana trgovina za dojenčke in otroke ponujajo kakovostna in cenovno ugodna otroška oblačila za otroke vseh starosti. Otroška moda zajema veliko različnih kosov, med najosnovnejše kose pa spadajo hlače, majice, puloverji, jakne in čevlji. Pomembni so tudi bodiji in spodnje perilo ter nogavice in žabe. Trgovina Mana se predstavlja z jesensko otroško kolekcijo, ki dokazuje, da gresta moda in udobje z roko v roki. Otroška oblačila so tako prikupna, da se jim ne boste mogli upreti.