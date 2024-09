Vam jeseni bolj izpadajo lasje? Poglejte, kako lahko to preprečite.

V prehodnem obdobju med poletjem in jesenjo mnogi opazijo povečano izpadanje las. Velikokrat jim to povzroča skrbi, vendar je sezonsko izpadanje las nekaj povsem normalnega. Gre za naraven proces, ki je povezan s spremembami v okolju in fiziološkimi cikli našega telesa. V nadaljevanju bomo pojasnili, zakaj pride do tega in kako to preprečiti oziroma zmanjšati.

Zakaj pride do sezonskega izpadanja las?

Proces, ki ga mnogi doživljanjo ob spremembi letnega časa, marsikomu povzroča skrbi. Lasje imajo naravne cikle rasti, mirovanja in izpadanja in v določenih obdobjih leta lahko ta cikel postane intenzivnejši.

Foto: Shutterstock

Ključni dejavniki sezonskega izpadanja las

Spremembe v svetlobi in temperaturi

Poleti so dnevi daljši, kar vpliva na proizvajanje hormonov, kot je na primer melatonin. Jeseni, ko se dan krajša, se spremeni tudi hormonsko ravnovesje, kar lahko vpliva na rastni cikel las.

Poletni stres za lase

Poleti so lasje pogosto izpostavljeni soncu, kloru in morski vodi, kar lahko povzroči poškodbe lasnih mešičkov in poveča njihovo nagnjenost k izpadanju in izsušenosti. Jeseni se tako lahko pospeši faza izpadanja las.

Naravni cikli rasti las

Lasje rastejo v ciklih in poletje je obdobje, ko lasje pogosteje vstopajo v fazo telogena, ki ji rečemo tudi faza mirovanja. To pomeni, da bo nekaj mesecev kasneje, pogosto ravno jeseni, prišlo do povečanega izpadanja.

Foto: Shutterstock

Nasveti za preprečevanje ali zmanjšanje sezonskega izpadanja las

Čeprav je to proces, ki ne pomeni resnih težav, obstajajo načini, kako zmanjšati njegov obseg ali preprečiti nadaljnjo poškodbo las.

Pravilna nega

V jesenskih dneh je pomembno, da lasem nudimo ustrezno nego. Uporaba šamponov in balzamov, ki krepijo lase in spodbujajo njihovo rast, lahko zmanjša izpadanje. Pomembno je le, da se izogibate agresivnim izdelkom, ki bi lahko še dodatno oslabili lase.

Hidracija je ključna

Lase in tudi lasišče je treba redno vlažiti, še posebej po poletju, ko so lahko dehidrirani zaradi izpostavljenosti soncu, kloru in soli. Uporaba olj za lase, kot so kokosovo, arganovo ali oljčno olje, lahko pomaga lasem povrniti izgubljeno vlago in jih tako zaščititi pred posledičnim lomljenjem.

Prehrana naj bo bogata z vitamini in minerali

Zdravo prehranjevanje je ključno za zdravje las. Vitamini, kot so vitamin A, C, D in E, ter minerali, kot sta železo in cink, lahko pomagajo krepiti lase od znotraj. Priporočljivo je uživanje hrane, bogate z omega 3 maščobnimi kislinami, na primer ribe, lanena semena in drugo, ter beljakovinami, ki spodbujajo rast las.

Izogibanje toplotni obdelavi

Uporaba sušilnikov za lase, likalnikov in kodralnikov lahko še dodatno obremeni in poškoduje lase, ki so že v fazi izpadanja. Če je le mogoče, pustite, da se lasje posušijo naravno.

Masiranje lasišča

Redno masiranje lasišča spodbuja prekrvavitev in lahko pospeši rast novih las. Pri masaži uporabljajte kokosovo ali ricinusovo olje, ki poleg masaže tudi hranita lasišče.

Obvladovanje stresa

Stres je eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na izpadanje las. Obvladovanje stresa s tehnikami, kot so joga, meditacija ali redna telesna vadba, lahko pomaga uravnotežiti hormone, kar zmanjša izpadanje las.

Foto: Shutterstock

