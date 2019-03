V Washingtonu modna revija s slovenskimi kreacijami in vinom #foto

Dogodek je potekal v zgodovinski zgradbi Perry Belmont House, sicer arhitekturni znamenitosti ameriške prestolnice. Kot glavne organizatorke dogodka za predstavitev mladih in perspektivnih modnih oblikovalk in oblikovalcev iz treh držav so nastopile žene veleposlanikov, med njimi Ljiljana Vidovič, žena slovenskega veleposlanika v ZDA Stanislava Vidoviča.

Foto: STA

Po modni reviji je sledil sprejem Noč v Pragi, Ljubljani in Valetti, na katerem so predstavili kulturo vseh treh držav in njihovo drugo ponudbo. Slovenija je predstavila modno oblikovalko Majo Štamol, gosti pa so lahko poskusili tudi inovativen slovenski izdelek, čili vino, ki jim ga je ponudil njegov avtor Matic Vizjak.

Preberite še: