V trgovini All4Kids poiščite vrhunske izdelke CYBEX za otroke, med katerimi najdete tudi njihov najvarnejši avtosedež

Oglasno sporočilo

Na predstavitvi v All4Kids so se lahko obiskovalci prepričali, zakaj je CYBEX prva izbira vseh sodobnih staršev. V trgovini All4Kids je bilo predstavljeno sodelovanje s priznano nemško blagovno znamko opreme za otroke, podjetjem CYBEX. Eleganca, dizajn, praktičnost, funkcionalnost in predvsem varnost so odlike te priljubljene znamke, ki jo urbani starši obožujejo. Poudarek je bil namenjen predstavitvi ponudbe CYBEX, še posebej kolekcije Platinum, ki vključuje izdelke, izdelane v sodelovanju s svetovno znanim oblikovalcem Jeremyjem Scottom in DJ Khaledom pri liniji vozičkov.

Kolekcija Platinum za urbane starše

Dizajn in kakovost vozičkov ter avtosedežev CYBEX so prepoznali številni slavni starši. Tako med znanimi imeni, ki že uporabljajo izdelke CYBEX, najdemo Cardi B, Irino Shayk in Bradleyja Cooperja, Mindy Kaling, Anne Hathaway, Katy Perry, Gisele Bundchen, Karolino Kurkovo, Gwen Stefani in številne druge.

Cybex je priljubljen tudi med domačimi vplivneži, med katere spadajo Ines Stevanovič, Doroteja Premužič, Katja Arsenovič, Katja Vidovič in Miloš Tkalec. Posebej so priljubljene kolekcija Platinum, pri čemer moramo izpostaviti sodelovanje z DJ Khalidom pri vozičkih CYBEX s čudovitimi motivi divje narave in sodelovanje z oblikovalcem Jeremyjem Scottom pri liniji Petticoat, modna kolekcija Jewels of Natur, kolekcija Spring Blossom, kolekcija Karolina Kurkova, kolekcija Rebellious, kolekcija Scuderia Ferrari, modna kolekcija Simply Flowers ter številne druge.

Na predstavitvi so se zbrale številne znane osebe iz javnega in družabnega življenja, ki niso skrivale, kako zelo obožujejo izdelke CYBEX in različna modna sodelovanja, ki so postala sopomenka sodobnega starševstva. Predstavljen je bil tudi najvarnejši avtosedež CYBEX Anoris T, ki zahvaljujoč integrirani tehnologiji zračnih blazin s sedežem, obrnjenim naprej, omogoča več kot 50 odstotkov* več zaščite od drugih sedežev, prav tako obrnjenih naprej.

CYBEX in All4Kids

Nagrajena nemška znamka CYBEX je vodilna na svetu na področju oblikovanja in proizvodnje avtosedežev, vozičkov in preostalih tehničnih izdelkov za dojenčke, ki poleg skrbi za varnost na milijone otrok po vsem svetu lajšajo življenje sodobnim staršem. S svojimi izdelki postavlja standarde v panogi ter je postala sopomenka za varnost, inovativnost, kakovost in sodoben življenjski slog.

Avtosedeži, nosilke, vozički in pohištvo z inovativnimi dizajnerskimi rešitvami predstavljajo temelje celotne kolekcije CYBEX. So prejemniki številnih nagrad za varnost in oblikovanje, zaradi česar so že vrsto let prva izbira staršev po vsem svetu.

Podjetje All4Kids je bilo ustanovljeno leta 2016 s ciljem uvoza priznanih znamk izjemno kakovostnih in sodobnih izdelkov za nosečnice, dojenčke, otroke in starše. V fizični in spletni trgovini ponujajo otroško opremo najbolj znanih proizvajalcev na svetu, ki izstopa po svojem oblikovanju, funkcionalnosti in kakovosti in s katero želijo staršem omogočiti, da lahko na enem mestu kupijo vse, kar potrebujejo za svojega otroka.

O CYBEXU

Za CYBEX so najpomembnejši varnost, inovativnost in življenjski slog. Ta nemška znamka razvija izdelke, ki povečajo varnost in udobje vsakodnevnega življenja staršev in otrok. Vsi izdelki upoštevajo načelo inovativnosti CYBEX D.S.F., s katerim nastajajo edinstvene kombinacije prepoznavnega dizajna, najvišjih varnostnih standardov in pametne funkcionalnosti – "for all tomorrow’s people".

Naročnik oglasnega sporočila je ALERT D.O.O.