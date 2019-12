V sloviti newyorški trgovini prodajajo parfume slovenske ustvarjalke #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V legendarni trgovini Bergdorf Goodman na newyorški Peti aveniji so v predprazničnem času začeli prodajati kolekcijo treh parfumov slovenske umetnice Eve Petrič. V projektu s parfumi, ki so jih po receptih Petričeve izdelali v Franciji, je sodelovala tudi oblikovalka Mateja Dimic Šušteršič, ki je zasnovala pokrovčke za stekleničke parfumov.

"Kolikor mi je znano, je to prvi umetniški in oblikovalski projekt iz Slovenije, ki se prodaja v tej znameniti trgovini. Zanesljivo pa je to prvi parfum," je povedala Eva Petrič, ki je uvodno prodajo kolekcije treh različnih parfumov z imenom DBE omejila na simbolično številko 528.

"Gre za frekvenco 528, ki velja za univerzalno ljubezensko frekvenco, in že Nikola Tesla je delal raziskave o tem, kako frekvence, ki jih ne čutimo, vplivajo na naš DNK. S tem je povezan tudi vonj, ki lahko usmerja življenje, nas privlači med seboj, kar se mi zdi fascinantno," je dejala umetnica, zdaj tudi podjetnica.

Foto: STA

Ideja za parfum, ki je istočasno tudi umetniški izdelek, sega v leto 2015, ko je Petričeva obiskala laboratorije Evropske vesoljske agencije (ESA) v Nordwijku pri Haagu na Nizozemskem in sodelovala v simulaciji življenja na Luni. Zaprosili so jo, naj jim predlaga umetniške izdelke, ki bi lahko šli z astronavti v vesolje in bi jih povezovali z Zemljo.

"Ena od idej, ki se mi je zdela zanimiva, je bila vonjava, ki je eden od najhitrejših katalizatorjev za spomine in čustva. Zato smo tudi kolekcijo parfumov poimenovali Data Bank of Emotions ali DBE, saj to zame predstavlja sporočilo v steklenički za emocije človeštva," je dejala Petričeva.

Vse vonjave imajo pridih lipe

Pokrovčki 100-mililitrskih stekleničk so umetniški izdelek sami zase, prav tako stekleničke, ki jih je ročno vgravirala Petričeva z motivi njenih senčnih podob, prevedenih v idrijsko čipko. Vonjave so po njenih predlogih izdelali v Franciji, kjer so parfumi patentirani. Vsi imajo pridih lipe, ki je slovensko drevo in ima liste v obliki srca.

Foto: STA

"Prvi izdelek je sporočilo z Zemlje, ki ima pokrovček z asociacijo na asteroid. Drugi izdelek je empatija, ki zaznamuje zemljo in je modre barve, tretji pa se imenuje radovednost oziroma curiosity po Nasinem roverju na Marsu ter opozarja na našo željo raziskovanja planetov in vesolja. Ta parfum je malce močnejše barve in tudi vonja," je pojasnila Petričeva.

Na prodaj so tudi na Dunaju

Parfume so začeli prodajati novembra na Dunaju, med drugim tudi na dunajskem letališču, v ZDA pa ima za njihovo prodajo ekskluzivno pravico trgovina Bergdorf Goodman.

"S to trgovino sodelujem od leta 2014, ko sem prvič razstavila svoje sence, ki gledajo na 5. avenijo. Leta 2015 sem razstavila svoje čipke, letos poleti pa nakit zaljubljeni kromosomi. Oblikovalci z vsega sveta poskušajo priti v Bergdorf Goodman in uspeh je podoben prihodu v vesolje," se je pošalila Petričeva.