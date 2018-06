Slovenka v New Yorku razstavila zavržene čipke #foto

Slovenska umetnica Eva Petrič je v sodelovanju s slovensko misijo pri Združenih narodih (ZN) na sedežu svetovne organizacije v New Yorku postavila instalacijo čipk z naslovom World Embryo - One World, A World for All, ki bo na ogled do 15. junija.

Instalacija je postavljena na enakem mestu, kjer je lani stal čebelji paviljon, ko je generalna skupščina na pobudo Slovenije potrdila 20. maj za svetovni dan čebel. ZN so tokrat precej v znamenju Slovenije, saj so prejšnji mesec ob svetovnem prazniku čebel na trati pred palačo narodov postavili slovenski panj.

Instalacija iz zavrženih čipk

"Moja instalacija je sestavljena iz več kot 300 ročno narejenih čipk, ki so bile nekoč prodane ali darovane. Pozabljene ali zavržene sem dobila ali pa našla in kupila na bolšjih trgih po svetu. Instalacija ponazarja, da kljub razlikam v rasi, izobrazbi, kulturi in blaginji vsi pripadamo istemu svetu. Vsi imamo pravico, da uživamo življenje na njem. Enako imamo vsi tudi dolžnost, da skrbimo zanj," je ob postavitvi v New Yorku povedala umetnica Eva Petrič.

Nujnost skrbi za naš planet

"Moj World Embryo, lebdeč med dvema figurama, polboginjo in polrobotom, opozarja na našo preteklost in prihodnost. Upam, da bo celotna instalacija, postavljena med zgovornimi stenskimi poslikavami brazilskega umetnika Portinarija, mimoidočim predajala sporočilo o nujnosti trajnostnega razvoja na našem planetu in skrbi za to naše skupno in edino domovanje."

Instalacija bo na sedežu ZN v New Yorku na ogled do 15. junija. Foto: STA

Krhke in vzdržljive čipke

Umetnica se že nekaj let ukvarja s čipkami. "Pritegnile so me, ker so hkrati krhke in vzdržljive. Vse stvari delam z njimi. Predstavljajo mi kožo, dobim jih z vsega sveta. Zanimivo se mi jih zdi vplesti v celotno zgodbo, uporabiti material, ki že obstaja. Je tudi ročno delo, ki vse bolj izginja in je pomembno z vidika prihodnosti človeštva," je dejala.

Instalacijo je lani žirija mednarodnega festivala likovnih umetnosti v Kranju nagradila z grand prixom.