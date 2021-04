Unique & United: aktivna pomlad v stilu

Oglasno sporočilo

Pomlad se je razcvetela in zagotovo mnoge izmed nas spomnila na novoletne zaobljube, vsekakor prebudila željo po gibanju in aktivnem preživljanju prostega časa. Ni lepšega kot krepiti imunski sistem, kondicijo in splošno počutje s pomočjo športa, zlasti če smo na svežem zraku. S pravimi športnimi čevlji bo vsaka aktivnost ali šport pravi užitek!

Ne glede na to, ali iščete trening v zaprtem prostoru ali boste to pomlad kondicijo pridobivali s pohodi, planinarjenjem, tekom ali čim drugim – Deichmann ponuja najudobnejšo obutev vodilnih svetovnih znamk, s katero bo vaš trening kakovosten in lahkoten obenem. Kolekcija Unique & United je namenjena vsem, ki želijo ostati aktivni in uživati v športnih aktivnosti, ne glede na starost, spol, zanimanje ali vrsto aktivnosti, ki jo bodo izbrali.

Če ste se torej tudi vi odločili, da se boste aktivirali, v domačem ali zunanjem okolju, zagotovo iščete ustrezno športno obutev. Vsekakor je treba najti ustrezno razmerje med kvaliteto in funkcionalnostjo, a mora biti na prvem mestu udobje. V kolekciji Unique & United je združena športna obutev za ženske, moške in najmlajše športnike, prav tako pa idealne superge za vsako vrsto športa in telesne aktivnosti.

Trening v modni in privlačni obutvi!

Pomladne športne aktivnosti zahtevajo udobno in kvalitetno športno obutev. Svetovno priznane znamke, kot so Adidas, Nike, Puma in Skechers, to pomlad prinašajo atraktivne in zanimive modele, ki se vam bodo tako usedli v srce, da boste vsak trenutek želeli ostati v njih! In priznajmo si, zlasti dekleta tudi pri treningu želimo izgledati kar se da usklajeno in trendno.

Udobne superge za vsakodnevne priložnosti

Dobro vemo, da superge niso samo za ukvarjanje s športom, temveč jih vse pogosteje izbiramo tudi za na zmenek, kavo s prijatelji in popoln dodatek ležernemu stilu. Klasične bele superge so model, ki nikoli ne gre iz mode in h kateremu se vračamo že nekaj sezon zapored. Letos jih pri Deichmannu krasijo simpatični dodatki v različnih barvah, ki bodo zagotovo osvojili vaše srce!

Kolekcija Unique & United navdušuje z modnimi supergami v najrazličnejših barvah in različicah, med katerimi se boste kar težko odločili. Odlične, svetovno znane blagovne znamke, prinašajo najboljše, kar trenutni športni trendi ponujajo, poleg tega je v kolekciji tudi odličen nabor obutve za vsak dan in vsako priložnost. Od lifestyle modnih superg, primernih za vsak dan, do specializirane obutve, ki vam bo pomagala, da izboljšate svojo športno kondicijo in zares uživate v izbranem športu.

Planinarjenje v stilu

Če načrtujete pomlad preživljati malce višje in se spogledujete z idejo planinarjenja ali brezskrbnih pohajanj na bližnje hribe, si vsekakor morate priskrbeti obutev, ki vas bo ustrezno podprla in bo hkrati tudi dovolj vzdržljiva. Izbirajte med širokim naborom modelov nižje ali višje pohodne obutve športnega ali klasičnega dizajna in poiščite idealni par za osvajanje novih vrhov!

Aktivirajte se to pomlad z Deichmannom! Novo kolekcijo lahko poiščete v vsaki Deichmannovi trgovini, pobrskate lahko tudi po spletni kolekciji na www.deichmann.com!

Naročnik oglasne vsebine je Deichmann.