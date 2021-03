Unikatno darilo, ki ga bo želela dobiti vsaka mamica

Oglasno sporočilo

Ob tako pomembnem dogodku se je vredno še posebej potruditi, saj s skrbno izbranim darilom mladi družini sporočajo, da je prihod novega družinskega člana tudi za njih poseben dogodek.

Butična spletna trgovina Dotica s skrbno načrtovanimi, ročno narejenimi izdelki za najmlajše že od rojstva dalje. Je pravo odkritje za vse, ki prisegajo na naravne materiale s certifikatom OEKO-TEX ter igrive kombinacije barv in vzorcev.

Njihovi najbolj priljubljeni izdelki so: brisačka s kapuco iz posebne tkanine bebe vafel,

mehke in zračne odejice iz prešite tkanine tetra,

spalne vreče, ki odlično zadržujejo toploto,

nebeško mehki copatki za prve dni po rojstvu,

modni slinčki, ki jih otroci preprosto morajo imeti, ko začnejo uživati trdo hrano. V svoji ponudbi imajo tudi simpatične ninice in nepogrešljivo "pleničkarico", nad katero se takoj navduši prav vsaka mamica, saj so plenice končno lično pospravljene in na enem mestu.

Ste nehote dvignili obrv, ker še ne poznate pleničkarice?

Pravijo ji mamina najboljša prijateljica, zakaj tako, najbolje s svojo izkušnjo opiše mamica Katja: "Grem po nakupih v novo nakupovalno središče. V rokah vreče s hrano, pred mano voziček z malim Nikom, torba, napolnjena s prigrizki, igračami, dudami, plenicami in kdo ve s čim še. Opa, vonjave iz vozička. Pa ne no, a ravno zdaj ... Dobro, zavijem v previjalnico, odprem torbo, v njej pa popolna zmeda. Kje so že plenice, vlažilni robčki, zaščitna kremica?! Ko me že skoraj zagrabi panika, v stranskem predalčku zagledam čisto novo torbico za pleničke – pleničkarico –, darilo prijateljic z zabave 'baby shower'. Odprem jo (prvič!), notri pa že vse lepo zloženo in pripravljeno: dve plenički, robčki, krema, še tubica fiziološke raztopine. Odlično! se v mislih zahvalim prijateljicam. Pleničkarica me je dobesedno rešila pred kaosom, ko sem morala svojo malo štručko na hitro previti v nakupovalnem središču. Od takrat je to obvezen kos opreme, ki gre z nami na vse sprehode in po nakupih. Toplo priporočam."

Pri Dotici prav tako niso pozabili na naravne kozmetične izdelke za nežno otroško kožo in majhne pozornosti za mamice ter sestrice.

Še posebej so ponosni na to, da je izbrana ponudba ročno delo slovenskih šivilj, zato je prav vsak kos edinstven. Ker gre za ročna dela, se lahko zgodi, da barvna kombinacija želenega izdelka ni na zalogi, zato z njimi stopite v stik in poskrbeli bodo, da bo izbrani izdelek pri vas v najkrajšem možnem času.

Barvne kombinacije prilagajajo letnim časom ter tako vedno znova presenečajo, saj radi sledijo modnim trendom.

S skrbnim izborom daril za vsak žep želijo zadovoljiti prav vse stranke, zato kolekcijo Dotica nenehno dopolnjujejo ter širijo ponudbo z zanimivimi in uporabnimi, predvsem pa po videzu drugačnimi izdelki.

Če želite izstopati, biti drugačni, drzni in z izbranim okusom, Vas vabijo, da obiščete njihovo spletno trgovino Dotica ter med številnimi izdelki za dojenčka in mamico izberete unikatno in uporabno darilo, ki bo razveselilo mlado družino.

Vsi izdelki Dotica so izdelani in podarjeni z ljubeznijo. Prav trajnost, poleg njihovega vodila "naravno, ročno, slovensko", je najvišja dodana vrednost, saj se lahko predajajo iz roda v rod. Z nakupom njihovih izdelkov boste del te lepe slovenske tradicije postali tudi vi.

Naročnik oglasne vsebine je Dotica.